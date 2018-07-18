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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
18.07.2018 - 12:14, Son Güncelleme:

Denizi kirleten kömürcülere ceza

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Denizi kirleten kömürcülere ceza

Kocaeli Valiliği, Dilovası ilçesinde bulunan Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi’ne, yasal sınırın üzerinde deşarj yaparak İzmit Körfezi’nde kirliliğe neden olması nedeniyle 58 bin 351 TL ceza kesti.

DİLOVASI’NDA Dilderesi’nden ayrılarak Tavşancıl Plajı’na dökülen Çatalçeşme Deresi, simsiyah akarken, İzmit Körfezi’nde kirliliğe yol açtı. Bölgenin havadan çekilen görüntülerinde derenin denize döküldüğü sahilde kirliliğin boyutu görüldü. Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bölgede inceleme yaparak, Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi’nin kirliliğe neden olduğunu belirledi. 58 bin 351 TL ceza kesilirken, kömür tozlarının dereye karışmaması için proje hazırlatıldı.

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Gebze Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi’ne ait arıtma tesisinin çevre izni mevcut olup normal çalışma şartlarında, alıcı ortama, atık sular arıtılarak deşarj edilmektedir. 14 Temmuz tarihinde yoğun yağış nedeniyle, söz konusu arıtma tesisinin taşması sonucu, alıcı ortama atık su deşarjı yapıldığı tespit edilmiştir. Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personellerince, Gebze Kömürcüler OSB atık su arıtma tesisinde inceleme ve denetim gerçekleştirilmiş olup denetim esnasında söz konusu arıtma tesisinden atık su numunesi alınmış ve mevcut durum fotoğraf ve kamera kaydı yapılarak kayıt altına alınmıştır. Alınan numuneler akredite laboratuvarda analiz ettirilmiş ve analiz sonucuna göre yasal sınırın üzerinde atık su deşarjı yapıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Gebze Kömürcüler İhtisas OSB’ye Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesi gereğince 58 bin 351 TL idari para cezası uygulanmış olup, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce bundan sonraki yağışlardan dolayı yeni taşkınların olmaması ve alıcı ortama kömür tozunun gitmemesi için, Kömürcüler OSB Bölge Müdürlüğü yönetimine ilave tedbirler için projeler hazırlatılmış olup, OSB tarafından projelerin Bakanlığa sunulma süreci devam etmektedir."

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