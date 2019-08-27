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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
27.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Denizde av 1 Eylül’de başlıyor

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Denizde av 1 Eylül’de başlıyor

Denizdeki av yasağı 1 Eylül’de kalkıyor, balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor. Bu yıl hamsi ve istavrit bolluğu yaşanacağını belirten kaptanlar “Geçen yıl palamut çok çıktı, hamsi yoktu. Bu yıl tam tersi oldu. Vatandaş hamsiye doyacak ama palamut el yakacak. Maliyetler çok yükseldi. Umarız hamsi bizi kurtarır” dedi.

İstanbul’un balıkçıları hummalı çalışmalarını sonlandırmak üzere. “Vira bismillah” demeye hazırlanan balıkçılar, teknelerini günler öncesinden boyadı, motorlarını tamir etti, ağlarını onardı. Koca reisler tayfalarını topladı. Tekne mürettebatı son hazırlıklarını yaptı, teknede yerlerini almaya başladı. Rumeli Feneri’nin genç kaptanlarından Duru Teker “Geçen yıl palamut bolluğu vardı. Artan maliyetlere rağmen geçen yıl kâr ettik. Ancak bize gelen bilgilere göre bu yıl palamut çok az. Onun yerine hamsi ve istavrit bolluğu yaşanacak. Palamudun az olması, fiyatlarını ikiye katlayacak. Hamsi ise istikrarlı bir fiyat izleyecek” dedi.

Denizde av 1 Eylül’de başlıyor

HAMSİ SEVİNDİRECEK

Denize açılmadan önce ağlarını onaran 40 yıllık denizci Mesut Girit ise hamsi bolluğunun kaptanları sevindireceğini söyledi. Girit “Karadeniz’de palamudun küçüğü olan vonoz görülmüyormuş. Vonozlar büyüyüp palamut oluyor. Bu nedenle palamut az. Benim gırgır teknem var, yanımda 20 çalışanım var. Ortalama maaşları 7-8 bin lira arasında değişiyor. Hamsi bizi kurtarır. Ama küçük tekneler palamut avlıyor” dedi.

Ağlarını toplayan 35 yıllık denizci Şevki Deniz ise “Denizde trol avcılığı yapıyorum. Bizim işimiz diğer teknelere göre biraz daha zor. Marmara Denizi’nde avcılık yapamıyoruz. Sadece Karadeniz ve Ege Denizi’nde ava çıkabiliyoruz. Ayrıca kıyıya 3 mile kadar yaklaşabiliyoruz. Bizim yasaklarımız çok. Bu nedenle balık avlamada zorlanıyoruz. Palamutun az olması bizi kötü etkileyecek. Umarız hamsi bu yıl bizi kurtarır. Teknede 7 kişi çalışıyoruz” dedi.

Denizde av 1 Eylül’de başlıyor

İstanbul Bölgesel Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal ise denizlerdeki tehlikeye dikkat çekerek “Denizlerimiz artık tehlike sinyali veriyor. Balık sayıları azalıyor. Acil önlemler alınmalıdır. Bu yıl palamut yok denecek kadar az. Hamsi var ama daha yavru. Boyları küçük. Onların büyümesi zaman alacak. Bir an önce denizlerde önlemler alınmalıdır” dedi.

 

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