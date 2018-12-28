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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İSTANBUL (AA)
28.12.2018 - 12:39, Son Güncelleme:

DenizBank ve Belbim’den İstanbullulara kolaylık

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DenizBank ve Belbim’den İstanbullulara kolaylık

DenizBank ile Belbim AŞ'nin gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, DenizBank müşterisi olsun ya da olmasın tüm istanbulkart kullanıcıları, cep telefonlarına indirdikleri fastPay uygulamasına diledikleri kredi kartını ekleyerek, hiçbir ek ücret ödemeden, kolay, masrafsız ve hızlı şekilde istanbulkart’larına para yükleyebilecek.

BANKADAN yapılan açıklamaya göre, DenizBank, insan hayatını kolaylaştıran uygulama ve hizmetlerin içeriğini, gerçekleştirdiği iş birlikleri ile zenginleştiriyor. Bu kapsamda Belbim AŞ ile, DenizBank müşterisi olsun olmasın, istanbulkart’ına dolum yapmak isteyen herkesin fastPay üzerinden zaman ve mekandan bağımsız, hiçbir ek ücret ödemeden, cepten kolaylıkla yükleme yapabileceği bir ortaklığa imza atıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Belbim AŞ, büyükşehirin akıllı şehircilik vizyonu ve inovatif çözümlerle hayatı kolaylaştırma anlayışına istanbulkart mobil uygulaması ile katkı sağlıyor. istanbulkart’ı bir ulaşım kartı olmanın ötesine taşıyan Belbim AŞ’nin yenilikçi uygulaması sayesinde istanbulkart alışverişte de kullanılabilecek bir elektronik para kartına, ödeme aracına dönüştürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, Belbim AŞ ve DenizBank arasında gerçekleştirilen iş birliği sayesinde istanbulkart mobil uygulamasının yanı sıra artık fastPay uygulamasıyla da istanbulkart’a yükleme yapılabilecek. Bu hizmet sayesinde, alternatif ödeme yöntemleri ile daha fazla kullanıcıya ulaşılması hedefleniyor.

İş birliği kapsamında, Yakın Alan İletişim (NFC) özelliği bulunan Android işletim sistemli telefon sahipleri, istanbulkart’larını telefonlarına dokundurarak saniyeler içinde yükleme yapabilecek. Sektörde bir ilk olan bu özelliğin yanı sıra, istanbulkart kullanıcıları DenizBank dışında diğer bankalara ait kredi kartlarını da fastPay’e ekleyerek, hiçbir komisyon ödemeden, masrafsız şekilde yüklemelerini gerçekleştirebilecek.

“FASTPAY HERKES İÇİN HER YERDE ÖDEME KOLAYLIĞI SAĞLIYOR”

DenizBank Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan, müşterilerinin ihtiyaçlarından yola çıkan, hayatlarına fayda sağlamaya dönük bir inovasyon anlayışı benimsediklerini, bu doğrultuda teknolojinin son imkanlarını mümkün olduğu kadar çok insanın cebine ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Dünyanın ilk handsfree ödeme imkanı sunan, Türkiye'de ilk defa bir bankanın kendi müşterisi olmayan, hatta banka hesabı bulunmayan kullanıcılara cep telefonundan para gönderme imkanı sağladığı, bugün itibarıyla 2,5 milyon kişinin cebine ulaşmış fastPay ile tek bir hayalimiz var; daha fazla kişinin hayatına olumlu yönde temas ederek kolaylaştırmak.

Anlaşmamız ile fastPay kullanıcıları hiçbir masraf ödemeden, diledikleri zaman, diledikleri yerde, sıra bekleme kaygısı gütmeden ve hatta sadece kartlarını telefona dokundurarak istanbulkart yüklemelerini kolayca yapabilecek. Bu sayede özellikle İstanbulluların ulaşımdaki dertlerine bir nebze çare olmayı hedefliyoruz. Hatta bir sürprizimiz daha var. istanbulkart yüklemesini fastPay’den gerçekleştiren ilk 100 bin kişiye 10 TL hediye ediyoruz. İddialıyız, herkesi fastPay ile bambaşka bir tecrübeyi yaşamaya davet ediyoruz.”

 

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