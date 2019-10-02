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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.10.2019 - 16:43, Son Güncelleme:

DenizBank, Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'na sponsor oldu

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DenizBank, Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'na sponsor oldu

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş "Bankamızın, küresel çapta 200'ü aşkın ülkede izlenen turnuvalar ile heyecan verici yol arkadaşlığı başlıyor" dedi.

DenizBank, Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonları THY Avrupa Ligi ile ULEB Avrupa Kupası'nın global sponsoru oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, DenizBank ile Avrupa Ligi arasında bu sezondan başlamak üzere 6 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre DenizBank, hem THY Avrupa Ligi'nin hem de ULEB Avrupa Kupası'nın global sponsorluğunu üstendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Bankamızın, küresel çapta 200'ü aşkın ülkede izlenen turnuvalar ile heyecan verici yol arkadaşlığı başlıyor. Yapmış olduğumuz ortaklık ile 'spora evet' diyerek başladığımız bu alandaki varlığımızı daha da sağlam temellere oturtuyor, basketbol sevgisinin toplumun geniş kesimleriyle buluşması için katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

DenizBank, Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupasına sponsor oldu



İki kupada da Türk takımlarının yakın zamanda şampiyonluk sevinci yaşadığını hatırlatan Ateş, anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni etti.

Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jordi Bertomeu, anlaşmadan dolayı mutluluğunu aktararak "Yeni global ortağımız DenizBank'a 'hoş geldin' demekten memnuniyet duyuyoruz. DenizBank, Türkiye’deki ve diğer ülkeler ve bölgelerdeki en büyük bankalardan biri olarak müşterileri arasında büyük bir saygınlığa sahip. Bu yeni sponsorluk sözleşmesi ile DenizBank'a geçen yıl sayısı 3,13 milyara ulaşan bir seyirci kitlesi ile üst seviyede bir tanıtım penceresi açıyor ve sporun gelişimi için sağladığı mevcut katkıları destekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan iş birliği çerçevesinde yapılan reklam filminde Anadolu Efes'ten Bryant Dunston ve Krunoslav Simon, Fenerbahçe Beko'dan Jan Vesely ve Kostas Sloukas, AX Armani Exchange Milan'dan Sergio Rodriguez, Barcelona'dan Ante Tomic ile CSKA Moskova'dan Will Clyburn banka çalışanı rolünde yer aldı. Çekimler esnasında seti ziyaret eden DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş de basketbolcularla spor ve finans üzerine bir sohbet gerçekleşti.

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