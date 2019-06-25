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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.06.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

Deniz yoluyla yapılacak seferlere düzenleme

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Deniz yoluyla yapılacak seferlere düzenleme

Türkiye'deki liman ve iskeleler arasında yapılan düzenli seferlere ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik, ülkedeki limanlarla yabancı ülke limanları arasındaki düzenli seferleri de kapsayacak şekilde değiştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, Türkiye'deki liman ve iskeleler arasında yapılan düzenli seferlere ilişkin yönetmelik, ülkedeki limanlarla yabancı ülke limanları arasında gerçekleştirilen düzenli seferleri de kapsayacak şekilde yeniden düzenlendi. 

Söz konusu yönetmelik, tüm sefer bölgelerinde, Türkiye liman ve iskeleleri arasında, Türkiye limanlarıyla yabancı ülke limanları arasında, Avrupa Birliği'ne uyumlu gemi cinsleri listesinde yer alan, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen yük, yolcu ve araç taşıyan gemilerle yapılan düzenli seferleri kapsayacak. 

İşletmeciler, düzenli sefer yapacak gemiler için idareden (Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü) hat izni almak zorunda olacak. 

Kabotaj hattında düzenli sefer yapmak isteyen işletmecilerin, kalkış veya varış noktası ya da uğrak limanları farklı büyükşehir belediye sınırları içinde olan hatlarda araç taşımacılığı yapacak gemileri için ilgili büyükşehir belediyesinin uygunluk görüşü esas alınacak. 

Kabotaj hattında düzenli sefer yapmak isteyen işletmecilerin, aynı büyükşehir belediye sınırlarında yer alan liman veya iskele arasında tarifeli sefer yapan gemileri için ilgili büyükşehir belediyesinin ruhsat belgesi aranacak. 

HAT İZİN BELGELERİNİN SÜRELERİ

İdare, tarifeli sefer izinlerinde, ilgili liman başkanlıkları tarafından hazırlanan iskelelerin, limanların ve gemilerin taşımacılığa uygunluk raporunu, istenilen belgeleri, varsa daha önceki hat izin süresinde idare tarafından düzenlenen cezai müeyyideleri dikkate alarak değerlendirme yapacak. Yönetmeliğe göre yeterliliği tespit edilen gemilere, belirlenen ücret karşılığında kabotaj hattında sefer yapan klaslı gemiler için en fazla 3 yıl, diğer gemiler için en fazla 2 yıl süreli hat izin belgesi düzenlenecek. 

Yurt dışı bağlantılı hatlarda çalışacak gemilere, Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği kapsamında klaslı olmaları koşuluyla idare tarafından belirlenen ücret karşılığında en fazla 3 yıllık hat izin belgesi düzenlenecek. 

İşletmeci, süresi bitecek hat izninin yenilenmesi için süre bitiminden en az bir ay önce idarece belirlenen belgelerle başvuru yapacak. İdarenin uygun bulması halinde söz konusu gemilerin hat iznini izin bitiminden geçerli olmak üzere belirleyeceği ücret karşılığında, kabotaj hattında sefer yapan klaslı gemiler için en fazla 3 yıl, diğer gemiler için en fazla 2 yıl süreli hat izin belgesi düzenleyecek.

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