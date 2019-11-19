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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.11.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

Deniz ticareti gözetim hizmetlerinde şirketlere kolaylık

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Deniz ticareti gözetim hizmetlerinde şirketlere kolaylık

Deniz gözetim hizmetlerinde işletme yetki belgesi alabilme şartları arasından maliyet yüksekliği nedeniyle akreditasyon zorunluluğu çıkarılırken, istenen belge sayısı da azaltıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan alınan bilgilere göre, deniz gözetim hizmetlerinde akredite olmak için ilk etapta ödemelerin fazla olması ve her yıl yapılan TÜRKAK denetimlerinin maliyetlerinin yüksekliği gözetim sektöründeki firmaları olumsuz etkiliyordu. Bu nedenle yönetmeliğin ilgili maddesi değiştirilerek, işletme yetki belgesi alabilme şartları arasından akreditasyon şartı çıkarıldı, istenen belge sayısı azaltıldı. Akredite olmayan şirketler için de TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alma şartı getirildi.

Ayrıca şirket çalışanlarının Deniz Gözetim Yetki Belgesi alabilmesi için en az lise ve dengi okullardan mezun olması şartı bulunuyordu, bu nedenle, yıllarını bu sektöre vermiş 200’den fazla gözetim sektörü çalışanının iş akdi feshedilmişti. Bu durum istihdamı da olumsuz yönde etkilediğinden, yeni yönetmelikte, şahıslara yetki belgesi verilme şartı kaldırılarak, sadece şirketlere yetki belgesi verilmesi koşulu getirildi.

Tehlikeli yüklerle ilgili gözetim faaliyetinde bulunacak deniz gözetim işletmeleri ise Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmeleri halinde, tehlikeli yük gözetim işlerini ifa edebilecekler.

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