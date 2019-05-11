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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
11.05.2019 - 10:49, Son Güncelleme:

Deniz patlıcanı avlamak yasaklandı

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Deniz patlıcanı avlamak yasaklandı

Balıkesir ili Ayvalık ve Kapıdağ bölgesi’nde 'Deniz Patlıcanı' avcılığı bakanlıkça yasaklandı.

Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Deniz Patlıcanı diğer adıyla Deniz Hıyarı avcılığı yasak deniz ürünüdür. Kapıdağ Bölgesinde avcılığı tamamen yasak bir türdür ve cezai yaptırımları vardır.” denildi.

Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada: "Deniz patlıcanları daha çok uzak doğu ülkelerinden rağbet görmekte ve kozmetik, tıp ve yemek sektöründe kullanılmaktadır. Deniz patlıcanları denizlerin filtresi gibi çalışırlar. Bir deniz patlıcanı yılda 150 ton kumu filtre ederek temizleye bilmektedir. Özellikle sularımızın kirlendiğinde denizlerimiz için kurtarıcı olabilecek bir canlı denilebilir. Deniz patlıcanları denizlerimizin geleceği için büyük önem taşımaktadır. 4/1 numaralı ticari amaçlı “Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında” Tebliğe göre deniz patlıcanı avcılığın yapılabileceği alanlar şu bölgelerle sınırlıdır; Ege Denizi’nde, İzmir Körfezindeki Ardıç Burnu (38 31.955’ N - 26 37.525’ E) ile Kapan Burnu (38 32.689’ N - 26 48.880’ E) arasında çekilen hattın güneyinde kalan karasularımız hariç olmak üzere; İzmir İli, Çeşme İlçesi, Karaabdullah Burnu (38 15,955' N - 26 14,373' E) ile Balıkesir ili, Ayvalık ilçesi, Eğribucak Burnu (39 16,399’ N-26 36,589’ E) arasında kalan karasularımız, Akdeniz’de, Mersin ili Anamur Burnu (36 00.906’N - 32 48.200’E) ile Seyhan Nehrinin denize döküldüğü yer (36 43.458’N - 34 54.420’E) arasında kalan kara sularımız. Tebliğde belirtilen yerlerin dışında bulunan yerlerde Deniz Patlıcanı avcılığı tamamen yasaktır. Balıkçılıkla ilgili her türlü kaçak avcılık ihbarı için Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ALO 158 hattını, Jandarma Komutanlığı ALO 156 hattını ve Polis Teşkilatı ALO 155 hattını arayabilirsiniz” açıklaması yapıldı.

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