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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Jale ÖZGENTÜRK
18.08.2018 - 23:09, Son Güncelleme:

Deniz körfezle hâlâ buluşamadı!

Jale Özgentürk
Jale Özgentürk
jozgenturk@hurriyet.com.tr
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Jale Özgentürk
Jale Özgentürk
jozgenturk@hurriyet.com.tr
Deniz körfezle hâlâ buluşamadı!

Rus Sberbank’ın sahibi olduğu Denizbank’ın körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri’ne satışında işlerin yavaş ilerlemesi vazgeçildiğine dair söylentileri artıyor. Ancak alıcının da satıcının da vazgeçmediği 3.2 milyar dolarlık bu satışın hızlanması Ankara’nın onayına bağlı.

DENİZCİLİK Bankası (Denizbank) Türkiye’nin başarılı bankalarından biri. 1997’de özelleştirme ile Zorlu Grubu’nun oldu. 2016’da Belçikalı Dexia’ya, 2012’de ise Rus Sberbank’a satıldı.

Ruslar ise geçen yıl bankayı satmaya karar verdi. Mayıs ayında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bankalarından Emirates NBD’yle 3.2 milyar dolara anlaşma yapıldı.

Türkiye Katar dışında diğer Körfez ülkeleri ile sorunlar yaşarken gündeme gelen satış açıklaması, bir çok kesim için sürpriz olmuştu.

Ankara ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında politik anlaşmazlıkların satış sürecini etkilememesi için Denizbank CEO’su Hakan Ateş’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Ankara’daki üst düzey bürokratlarla toplantılar yaptığını ise Reuters’in haberinden öğrenmiştik.
Yani siyasi sorunlar bir kenara bırakılarak satış gerçekleşti. Böylece Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, yüzde 99.85 hissesine sahip olduğu Denizbank’ı 3.2 milyar dolar karşılığında Emirates NBD’ye sattı.

Satışın sonuçlanması için Türkiye’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu ve Rekabet Kurumu ile Almanya, Moskova olmak üzere 5 kurumdan onay çıkması gerekiyordu. Bu onaylar henüz çıkmadı.

Bu süreçte Türkiye’nin ABD ile gerilen ilişkileri ve yine tek desteğin BAE’nin kavgalı olduğu Katar’dan gelmesi ise söylentileri körükledi. Bir süredir ekonomi çevrelerinde ‘Denizbank’ın satışı iptal mi edildi?’ sorusu dolaşıyordu.
Konuya yakın çevrelere sordum. Satışın iptali söz konusu değil. Aksine hem alıcı BAE, hem de satıcı Sberbank satış konusunda kararlı. Bir an önce realize edilmesini bekliyorlar.

Yorumlara göre de “Türkiye’nin böyle sıkıntılı döneminde anlaşmaya göre faizleriyle birlikte 3.2 milyar doların çok üzerinde bir rakam oluşturan satış moral düzeltir.”

Gecikmenin nedeni kurumların bu konuda inisiyatif alamaması gibi görünüyor.

Jale Özgentürk
Jale Özgentürk
jozgenturk@hurriyet.com.tr
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