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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.11.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

Deniz kaza ve olaylarını incelemede "kapsam"lı rötuş

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Deniz kaza ve olaylarını incelemede "kapsam"lı rötuş

Askeri ve kamuya ait hizmet gemilerinin sivil gemilerle karıştıkları kazaların incelenmesi de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığının sorumluluğunda olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, deniz kaza ve olaylarının daha etkin ve uluslararası standartlara uygun şekilde incelenerek aydınlatılabilmesi amacıyla bazı uygulamalarda değişikliğe gitti.

Bakanlığın Deniz Kaza ve Olaylarını İnceleme Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

10 Temmuz 2014'te çıkarılan "Deniz Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği"nin yerini alan düzenlemeyle, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda ortaya çıkan yenilik ve gelişmelere uyum sağlanması, denizde meydana gelen kaza ve olayların araştırmalarıyla incelemelerinin etkin ve uluslararası standartlarda yapılması hedeflendi.

Buna göre, daha önceki yönetmeliğin kapsamı dışında kalan askeri ve kamuya ait hizmet gemilerinin sivil gemilerle karıştıkları kazaların incelenmesi de bundan sonra Bakanlığa bağlı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığının sorumluluğunda olacak.

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası düzenlemelerin öncelikle yerine getirilebilmesi için uluslararası sefer yapan Türk bayraklı gemilerin karıştığı tüm "çok ciddi" deniz kazalarının incelenmesi zorunlu hale getirildi.

Türk bayraklı ticaret gemilerinin Türk deniz yetki alanları dışında kazaya uğraması durumunda, kaza incelemesinin kıyı devleti tarafından yapılması için gerekli onay Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığından alınacak.

Yabancı bayraklı ve uluslararası sefer yapmayan Türk bayraklı gemilerde yaşanan "çok ciddi" kazalar ile "ciddi" kazaların incelemesi, gerçekleştirilecek değerlendirmeye göre Başkanın onayıyla yapılabilecek.

ÜNİVERSİTELERDEN DE DESTEK İSTENEBİLECEK

Yönetmelikle deniz kaza ve olaylarında görevlendirilen uzmanların niteliklerine ilişkin de bazı değişiklikler yapıldı.
Uzmanlar, kazalarda gerektiğinde üniversiteler ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşlardan bilimsel ve teknik konularda destek isteyerek, test, muayene, simülasyon veya hesaplama yapılmasını talep edebilecek. Gerektiğinde uzmanlar temel veya tazeleme eğitimi için yurt dışına gönderilebilecek.

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