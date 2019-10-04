Dengelenme süreci çok başarılı ilerliyor

Albayrak, A Para ve A Haber ortak yayınında ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son 1 yılda Türkiye’nin çok ağır tecrübeler yaşandığı, tarihi bir süreçten geçtiğini ifade eden Bakan Albayrak, bu süreçlerden sonra Türkiye’nin geçmiş ekonomik reflekslerde yaşadıklarından daha güçlü bir savunma mekanizması, bağışıklık sistemi, ekonomik anlamda bir yapısal dönüşüm sürecinin reflekslerini her geçen gün güçlendiren bir altyapıya kavuşmaya doğru hızla yol aldığını belirtti.

2022’DE YÜZDE 5’İN ALTI

Albayrak, “Enflasyonda son 1 yılda atılan, senkronize, koordineli adımlar, uygulanan politikalarla yaşanan 2 seçime rağmen enflasyonda TÜFE’de 2017, Yİ-ÜFE’de de 2016’dan beri en düşük rakamlara ulaştık. Pazartesi açıkladığımız Yeni Ekonomi Programı’nda (yıl sonu enflasyon hedefi) hedeflediğimiz yüzde 12 seviyelerinde, ben biraz daha altında gelmesini umut ediyorum. Çünkü bu dengelenme süreci çok başarılı bir şekilde ilerliyor” diye konuştu. Albayrak, 2019’daki enflasyonu düşürücü baz etkisinin 2020’de olmayacağı varsayıldığında hedeflere ulaşmanın mümkün olup olmayacağına ilişkin soru üzerine de son 1 yılda yapısal birçok adım atıldığını, özellikle gıda enflasyonu konusunda gerek Ticaret Bakanlığı gerekse Tarım ve Orman Bakanlığınca adımlar atıldığını ve dönüşüm süreci başlattıklarını söyledi.

Dalgalanan kur ve enerji maliyetlerine dayalı eşel mobil sistemi başta olmak üzere bunları da sübvanse edecek çalışmalarda da hassas bir takip ile kritik bir yönetim gösterdiklerini dile getiren Albayrak, YEP’te finansal sektörün uyguladığı kredi ve maliyet politikaları başta olmak üzere kredilerin doğru sektörlere kanalize edilmesiyle maliyet enflasyonunu etkileyecek Türkiye’nin yapısal cari denge pozisyonunu da dönüştürecek bir altyapı ile çok kritik bir dönemi başlattıklarını bildirdi. Albayrak, “2020 itibarıyla maliyet enflasyonunu etkileyen gıda, cari dengeyi olumsuz etkileyen sektörler başta olmak üzere, bilinçli yazılmış bir rakam olarak 2022’de yüzde 5’in altını görecek bir hedefle yola çıktık. Bu nedenle geçtiğimiz yıl dengelenme dediğimiz süreç bu yılki YEP’in ana mottosu olarak değişimin 2020’den itibaren başladığı bir süreç olarak ortaya çıkacak” dedi.

ELİMİZ DAHA GÜÇLÜ

Albayrak, Türkiye’yi farklı şekilde ayrıştıran unsurların başında, bulunduğu coğrafyadaki bölgesel, siyasi ve güvenlikle ilgili risklerin geldiğine dikkati çekerek, “Bunlardan hep etkilendik ve farklı sıkıntılar yaşadık. Son 1 yılda uyguladığımız para ve maliye politikalarını, tüm dengelenme süresince çok hassas ve koordineli şekilde yönettik. Önümüzdeki 4 yıl, iç ve dış olası dalgalanmalar açısından elimiz çok daha güçlü” diye konuştu. En kötü senaryoya karşı hazır olunması gerektiğini kaydeden Albayrak, bu nedenle A,B,C ve D planlarının hazır olmasının önemine işaret etti. Albayrak, son 1 yılda yapısal açıdan çok önemli ve güçlü değişikliklere imza attıklarını belirterek, bu adımların semerelerinin net şekilde görüleceğini ifade etti. Türkiye’nin geçen yılki kırılganlıklara göre çok daha konforlu bir alanda olduğunu vurgulayan Bakan Albayrak, ülkenin bir daha benzer kırılganlıklara maruz kalmaması adına elde edilen kazanımlardan hiçbir şekilde geri atmayacaklarını söyledi.

TL LEHİNE ADIMLARI GÖRECEĞİZ

BAKAN Albayrak, dolarizasyona karşı mücadelede yeni süreçte çok daha net ve kararlı politika uygulanacağını belirterek “Bu ülkenin para birimi TL’dir. TL lehine adımları göreceğiz. TL mevduatları arttı. İthalatta, şirketlerin kuru artık daha iyi yönettiğini görüyoruz. Sürecin olumlu seyrettiğini görüyoruz. Yeni enstrümanlarla bu süreci güçlü şekilde yöneteceğiz” dedi. Albayrak sermaye piyasaları için çalıştıkları paketler olduğunu ve ilk paketi yakında açıklayacaklarını söyledi. Kamu bankalarının adımlarının yerli ekonomiyi desteklediğini kaydeden Albayrak, “Vergi mimarisi konusunda çalışmamız var. İlk paketi bir an önce paylaşacağız” dedi.

YABANCI İLGİSİ ARTTI

BAKAN Albayrak yabancı yatırımcıların Türkiye’ye bakışı ile ilgili olarak, “Siyasi anlamda seçim iklimi bitti, siyasi belirsizlik geride kaldı, Yatırımcıların ilgisi arttı ve borsadaki rakamlara yansıdı. Mayıs’tan bu yana borsa yüzde 50’den fazla prim yaptı. Türkiye doğal büyüme politikasına evrilmiş durumda” dedi. Albayrak İstanbul Finans Merkezi ile ilgili olarak, “Bu yıl sonuna kadar en yoğun inşaat dönemi olacak. 2022’nin başında inşaat süreci bitecek. Gelişmiş oyuncular bu finans merkezinde yer alacak. 2020 yılında yasal düzenlemeleri bitireceğiz” diye konuştu.