Dengeleme başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDengeleme başladı
GeriEkonomi Dengeleme başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN / KIZILCAHAMAM
07.10.2018 - 19:40, Son Güncelleme:

Dengeleme başladı

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Dengeleme başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, genel olarak göstergelerle birlikte ekonomide dengelenme sürecinin başladığını belirterek, “Bütçe disiplininde yeni dönemde de çok sıkı, tavizsiz bir politika izlenecek. Bütçe disiplininde taviz yok” dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide dengelenme sürecinin başladığını belirterek, bütçe disiplininde tavizsiz bir politika izleneceğini söyledi. Albayrak, AK Parti Kızılcahamam Kampı’nın son gününde enflasyon, kurdaki gelişmeler, bütçe çalışmaları, Yeni Ekonomi Programı (YEP) gibi konularda basına kapalı bir sunum yaptı. Edinilen bilgiye göre Bakan Albayrak, enflasyonla mücadele için hafta içinde güçlü bir programın açıklanacağını söyledi. Albayrak, programla enflasyonla mücadele çerçevesinin çizileceğini vurguladı.

BORÇLULUK GAYET İYİ

İhracatı yükseltme, cari açığı düşürme ve katma değeri yüksek teknoloji yatırımlarının arttırılmasını amaçladıklarını söyleyen Albayrak, Türkiye’nin ekonomik göstergelerini ve borçluluk oranları hakkında milletvekillerine bilgi verdi. Türkiye’nin kamu borcunun Gayri Safı Milli Hasılaya oranının yüzde 28 olduğunu vurgulayan Albayrak, bu oranın gelişmekte olan ülkelerde yüzde 49, OECD üyesi ülkelerde ise yüzde 111’e ulaştığına dikkat çekti. Türkiye’nin hane halkı borçluluk rakamlarında ise borcun milli gelire oranının yüzde 16 seviyesinde olduğunu anlatan Albayrak, “Bu oran gelişmekte olan ülkelerde yüzde 36 oranında seyrediyor. Dünya ortalaması ise yüzde 60’lara kadar çıkıyor. Türkiye’nin kamu borçluluk oranı gayet iyi seviyede bulunuyor” dedi.

Türkiye’nin toplam borçluluk oranının hem gelişmekte olan ülkeler hem de dünya ortalamasının altında olduğunu kaydeden Bakan Albayrak, son dönemde enflasyon, kur, faiz üçgeninde ekonomide yaşanan gelişmelere yönelik atılan adımlarla ilgili bilgiler paylaştı. Albayrak, “Son 2 aydır spekülatif adımlara karşı Türkiye’nin ilgili paydaşlarla koordinasyon içinde attığı etkili adımlar sayesinde 550 puana çıkan risk primleri 350 seviyesine düştü” diye konuştu.

TL, SWAP, BÜTÇE SUNUMU

Albayrak sunumunda sözleşmelerde Türk Lirası’na geçilmesi, bankaları rahatlatmaya yönelik adımlar, SWAP işlemlerinde yüzde 25 öz kaynak zorunluluğu getirilmesi, YEP, stratejik plan ve 2019 bütçe çalışmaları, dolar mevduatlarında stopajın güçlendirilmesi gibi başlıklarda atılan adımları anlattı. Albayrak, YEP’in Türkiye’nin hedeflerine güçlü ve kararlı bir şekilde yürümesini sağlayacağını belirtti.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dengeleme başladı

Yaz saatinden 1 milyar TL tasarruf

‘Les BenjamIn’le dünyayı sallıyor

Tüm finansal yük bankalarda