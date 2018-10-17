Denetimli serbestlik hükümlülerine önce eğitim sonda iş
Türkiye Triko Sanayicileri Derneği (TRİSAD), önemli bir projesi başlattı. Denetimli serbestlikten faydalanan hükümlülere, triko sektöründe mutlak iş garantisi olan mesleki eğitim veren TRİSAD, 50 hükümlünün de işe yerleştirilmesini sağladı. TRİSAD, 6 ay önce başlattığı eğitim programıyla denetimli serbestlikten faydalanabilen hükümlülere triko sektöründe iş garantili mesleki eğitim veriyor.
DENETİMLİ serbestlikten faydalanan hükümlülere, triko sektöründe mutlak iş garantisi olan mesleki eğitim veren TRİSAD, 50 hükümlünün de işe yerleştirilmesini sağladı. TRİSAD, 6 ay önce başlattığı eğitim programıyla denetimli serbestlikten faydalanabilen hükümlülere triko sektöründe iş garantili mesleki eğitim veriyor.
İŞ GARANTİLİ KURSLAR
“Ülkemizin ve sektörün en önemli ihtiyacı eğitim almış, yetişmiş eleman” diyen Balkuv, projeyle ilgili şu bilgileri verdi: “TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz 23 yıldır Zeytinburnu’nda mesleki eğitim veriyor. Okulumuzdan mezun olanların sayısı sektörün talebine yetmeyince, okul harici alternatif araştırmaya başladık. Türkiye’de 600 bin civarında denetimli serbestlik mahkumu var. Adalet Bakanlığı ile protokol imzalayıp, tamamı derneğimiz TRİSAD tarafından karşılanan 500 bin TL’lik yatırım ile herşeyi derneğimize ait olan atölyemizi Vatan Caddesi’ndeki Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Binası’ndaki açtık. Bu hem bir sosyal proje hem de ülkemiz için ‘kazan kazan’ projesi. Bu kapsamda sadece Türkiye’de değil, dünyada bir İLK. İşe yerleşip sigortalı oldukları andan itibaren 4 saatlik kamu cezası şartından düşüp tam serbest oluyorlar. Kursu tamamladıklarında sektörümüzdeki firmalarda işe başlıyorlar. Ülke huzuruna katkıda bulunduğumuzu hissetmek mutluluk verici” ifadelerini kullandı.
ÜRÜNLER İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GİDİYOR
Balkuv, atölyede üretilen ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığına dikket çekti. Balkuv, “Sosyal sorumluluk projesi gibi. Ama dünyada böyle bir uygulama yok” dedi. Adalet Bakanlığı’nın atıl olan Büyükdere’deki Adliye binasını kullanmayı da önerdiğini ifade eden Balkuv, “Binaya 1.5 milyon liralık tadilat gerekiyor. Buna destek veren bir kurum olursa birlikte tamamlayıp hayata geçirmek istiyoruz” dedi.
OKULUMUZ 23 YILDIR MESLEKİ EĞİTİM VERİYOR
TRİSAD’ın girişimiyle kurulan TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden de bahseden Balkuv, şöyle devam etti: “Hedefimiz sektöre bilgili eleman kazandırmaktı. 23 yıldır da eksiksiz eğitim veriyoruz. Dünya ölçüsünde bir okul. Bugüne kadar 2 bin mezun verdik. Mezunlarımızın çoğu şektörde çalışıyor. Bu yıl okula 700 bin TL’den fazla yatırım yaptık. Geçen sene “Tematik Okul” ilan edildi. Hazır giyim eğitimi veren Türkiye’deki tek okuluz. Sektörümüze tam ve hazır eleman veriyoruz.”
DENETİMLİ SERBESTLİK NEDİR?
Denetimli serbestlik, yasa tarafından belirlenen deneme süresinde, kişinin cezasının sosyal hayat içerisinde infazına olanak sağlayan bir ceza hukuku kurumudur. Hükümlü cezasını cezaevinde infaz ederken koşullu salıverilmesine belli bir süre kalınca tahliye edilerek dışarda sosyal hayat içerisinde denetim altında tutulmaktadır.
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