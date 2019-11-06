Denetimcilerden indirim tepkisi
Yapı denetim şirketleri, Tapu Kanunu başta olmak üzere imar ve yapı denetim kanunlarında değişiklik öngören torba yasa taslağına itiraz etti.
Taslakta sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, sanayi siteleri gibi yapıların inşasında yapı denetim şirketlerinin yüzde 75 indirim yapma zorunluluğu yüzde 60’a düşürülmesi öngörülüyor. Ancak Yapı Denetim Şirketleri Birliği, indirimin tamamen kaldırılmasını aksi takdirde yapı denetiminde ya kalitenin düşeceğini ya da şirketlerin kapanacağını iddia ediyor. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği düzenlemeye ilişkin görüş yazısında şunları belirtti: “Yüzde 60 indirim oranı yapı denetim hizmetinin kalitesizleşmesine belki de yapı denetim sektörünün çökmesinin hızlanmasına sebebiyet verecektir. Laboratuvar maliyetleri 3.5-4 kat arttı. İmar barışından yapı denetimli binalar da yararlanabildiği için iş potansiyeli azaldı. Sanayi bölgelerinde yapı denetim ücretinin hesaplanmasında kullanılan yapı birim maliyeti, 2019 mühendislik maliyetlerinde metrekaresi 710 TL iken yeni yayınlanan yönetmelikte 1. Yapı grubuna tekabül ettiği için 500 TL’ye düşürüldü. Ayrıca yapı denetim kuruluşlarının hakettiği ücretin içinden yani her hakedişten bakanlık ve idare payı olarak da yüzde 3 bedel kesiliyor. Bahsedilen bölgelerde ki yapıların tam olarak denetlenebilmesi için yapı denetim ücretlerinde indirim yapılmaması gerekmektedir.”
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