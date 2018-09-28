Denebunu'ya 2.5 milyon TL yatırım
TÜKETİCİLERİN ürünleri satın almadan önce ücretsiz denemesini sağlayan ve aynı zamanda markalara da geribildirim platformu olarak hizmet veren 'Denebunu', Galata İş Melekleri (GBA) liderliğinde 2.5 milyon TL yatırım aldı.
YATIRIM turuna katılan isimler, GBA'dan Nevzat Aydın, Fırat İşbecer, Burak Divanlıoğlu ve Görkem Güven'in yanı sıra Serkan Borançılı ve Cihan Özgün oldu.
Denebunu Kurucusu Duygu Akbudak, aldıkları yatırımla gelecek yıl ekiplerini 3 kat büyüteceklerini belirterek, "Yeni ürünler geliştirerek teknoloji yatırımı yapmaya devam edeceğiz" dedi. Yatırımcılar arasında yer alan Fırat İşbecer ise, "Denebunu kurulduğu günden itibaren, bir şirket için çok kısa olarak nitelendirilebilecek süre içerisinde yüzbinlerce kullanıcının günlük takip ettiği, herkesin beğenisini kazanan çok başarılı bir platform haline geldi. Duygu'nun liderliğinde Denebunu'nun yepyeni iş modelleriyle marka-tüketici etkileşim alışkanlıklarını kökünden değiştireceğine olan inancımız tam" diye konuştu.
Kurulduğu günden bu yana aralarında Unilever, L’Oreal, Henkel, P&G, Nestle ve Estee Lauder olan 150’den fazla marka ile işbirliği gerçekleştiren ve 850 binden fazla üyesi olan Denebunu, 3 milyondan fazla deneme ürününü üyeleri ile tanıştırdı.
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