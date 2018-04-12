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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
12.04.2018 - 21:52, Son Güncelleme:

Demiryolu atölyesine 700 milyonluk yatırım

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Demiryolu atölyesine 700 milyonluk yatırım

EGE Yapı, Emlak Konut GYO arsasında yeni bir projeye başlıyor. İstanbul Yedikule’de demiryolu araçlarının bakım onarım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tarihi cer atölyelerinin yer aldığı arazide hayata geçecek ‘Cer İstanbul’ projesinde konut, ofis, otel ve ticari birimler yer alacak. 1871’de açılan cer atölyeleri 1997’de kapatılmış ve tarihi yapılar atıl kalmıştı. Emlak Konut 40 bin metrekarelik arsa için 5 yıl önce bir ihale düzenlemiş ve ihaleyi de Ege Yapı kazanmıştı. Uzun süren ön hazırlık aşamasında sonra Yedikule projesi için düğmeye basıldı. 24 ayda teslim edilecek projede 5’i tescilli bina olmak üzere toplam 10 yatay blok yer alacak.

Projede ilgili bakanlık, belediye ve kurumlarla detaylı çalışmalar yapıldığını belirten Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, “Çok titiz bir çalışma oldu. Yeri geldi elle kazı yapıldı. Bu yenileme projesiyle atıl kalmış yapılar hayat buluyor. 5 yıl önce 306 milyon satış toplam geliri ve 106 milyon Emlak Konut payı olarak ihale yapılmıştı. Bugün ise beklenen satış toplam geliri ise 700 milyon lira. 5 yılda 2.5 kat değer kazandı. Üstelik ülkede yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen bu artış oldu. Bu da gösteriyor ki gayrimenkul hala yatırım aracı ve doğru proje diğer yatırım araçlarına kıyasla daha çok kazandırıyor” dedi.

Projedeki tarihi yapıların restore edileceğini belirten Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı,”Silueti bozmayacak bir yapı dili kullanılıyor. Tarihi yapılardan biri otel olacak ve dünyaca ünlü bir zincir ile görüşmeler sürüyor” dedi. Cer İstanbul’da 1+1’den 6+1’e kadar değişen tipte 125 konut yer alacak. Konutların metrekare fiyatı ise 11 bin ile 20 bin lira arasında değişiyor.

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