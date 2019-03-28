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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
28.03.2019 - 23:18, Son Güncelleme:

Demirören Grubu enerjide geleceğin teknolojilerini tanıttı

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Demirören Grubu enerjide geleceğin teknolojilerini tanıttı

DEMİRÖREN Enerji Grubu, Petroleum İstanbul Fuarı'nda 5 markasıyla yerini aldı. Marka temsilcileri, ziyaretçilere teknolojik gelişmeleri, dijital sistemleri ve istasyonlarda verdikleri hizmetleri anlattı.

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen ve 140 milyar lira büyüklüğündeki akaryakıt sektörünü bir araya getiren "Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ, Ekipman, İstasyon Market Ürünleri ve Teknoloji Fuarı - Petroleum 2019",  TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı. Demirören Enerji Grubu, Milangaz, Likidgaz, mOil, Total Oil Türkiye ve Türk Petrol markalarıyla fuarda yerini aldı. Marka temsilcileri, açtıkları stantlarda ziyaretçilere yenilikleri, dijital sistemleri ve istasyonlarda verdikleri hizmetleri anlattı. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Medya Grubu CEO'su Mehmet Soysal da bu stantları gezerek ziyaretçilerle sohbet etti.

Demirören Grubu enerjide geleceğin teknolojilerini tanıttı

"FUARDA BÜTÜNLEŞME SAĞLIYORUZ"

Fuarın sektör için çok önemli olduğunu söyleyen Milangaz Yönetim Kurulu Üyesi Metin Kubat, "Fuarda yeni teknolojileri ve gelişmeleri görüp değerlendirme imkanımız oluyor. Diğer firmalarla da iletişim kuruyoruz. Tüketiciyi, üreticiyi ve dağıtıcıyı da bir araya getiren bir fuar. Bu açıdan fuarın enerji sektörüne büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Fuara beş şirket olarak katıldık, ziyaretçilerle buluştuk. Onlardan da geri dönüşler alıyoruz, bütünleşme sağlıyoruz" dedi.

"SEKTÖRÜN GELECEĞİNDEN TEREDDÜDÜM YOK"

Kubat, "Teknolojiye çok önem veren, dinamik ve yenilikçi bir şirketiz. Bütün bu yenilikleri en kısa sürede sistemimize adapte  ediyoruz. Enerji sektörü dünyada her zaman gelişen bir sektör o yüzden geleceğine yönelik tereddüt taşımıyorum. Biz de burada yerimizi fazlasıyla alıyoruz" diye konuştu.

Demirören Grubu enerjide geleceğin teknolojilerini tanıttı

Fuarın sektör için çok önemli olduğunu bu yüzden yer aldıklarını belirten Total Oil Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Egesel ise, "Burada herkes yeni ürünlerini, dijital gelişmeleri ve verdiği her türlü hizmeti ziyaretçilere anlatıyor.  Stantlarda yeni dijital süreçler ziyaretçilere sunuluyor. Yeni teknolojiler hayatımıza hızlı giriyor, artık her şeyin online, dijital ortamda yapılmasını sağlıyoruz. Bunlarla hem makro hem mikro anlamda analizler yapıp daha doğru ürünlerin son tüketiciye ulaşmasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Demirören Grubu enerjide geleceğin teknolojilerini tanıttı

"İSTASYON SAYIMIZI 450'YE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Satışların her geçen gün arttığını söyleyen Milan Petrol Genel Müdürü Ahmet Öztürk de, "150 çeşit ürünümüz var. Sektör paydaşlarını bir araya getiren fuarın faydalı olacağını düşünüyorum. Sektörde yeniliklerin farkında olmak lazım. Çünkü satılan ürün belli müşteriye giderken bir takım farklılıklar oluşturmak gerekiyor. Fuara yeni katık ürünümüzü getirdik. Bu ürün performansı artırıp, yakıt tüketimini azaltıyor. Ayrıca 'can dostu' diye sosyal sorumluluk projesi başlattık. Hayvanlarıyla istasyonlarımıza gelen müşterilerimizin daha rahat alışveriş yapması için bir stant oluşturduk. İstasyon sayımızı 450'ye çıkarmayı ve pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Petroleum Istanbul Fuarı bugün başladı
Petroleum Istanbul Fuarı bugün başladı
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (28.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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