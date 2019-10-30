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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.10.2019 - 17:29, Son Güncelleme:

Demirci'de kestane üretimi 3'e katlandı

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Demirci'de kestane üretimi 3'e katlandı

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, "Geçmiş yıllarda bin ton civarında ürün alıyorduk. Önceki yıllarda diktiğimiz fidanlar ürün vermeye başladı. Bu yıl, rekolte 3 bin tonu geçti" açıklamasında bulundu.

Manisa'nın Demirci ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, önceki yıllarda bin ton civarında olan kestane üretiminde, rekoltenin 3 bin tonu geçtiğini bildirdi.

Demirci'de kestane hasadına başlandı. Kaymakam Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk da kestane hasadına katıldı. Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede kestane üretiminin geliştirilmesi çalışmalarının sonuç vermeye başladığını belirtti.

Geçmiş yıllarda bin ton civarında ürün aldıklarını kaydeden Karakaya, "Geçmiş yıllarda bin ton civarında ürün alıyorduk. Önceki yıllarda diktiğimiz fidanlar ürün vermeye başladı. Bu yıl, rekolte 3 bin tonu geçti." dedi.

İlçeye bağlı 10 mahallede kestane üretildiğini aktaran Karakaya, "İleriki yıllarda daha da geliştirmek istiyoruz. Hedefimiz 5 bin tona çıkarmak." şeklinde konuştu.

Kestane üreticilerinden Firdevs Çelik ise 10 yıldır kestane üretim yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Kadınlar olarak çuvallara topluyoruz. Çuvallara topladığımız kestaneleri eve götürerek güneşte çuvalda bekletiyoruz. Bir ay sonra çomaklarla döverek kozalağından çıkarıyoruz. Kuyuda 20 gün bekletiyoruz. Bu şekilde kestane tavlanıyor ve kabuğundan kolayca sıyrılıyor. Bursa'dan gelen tüccarlara 20 ila 25 liradan satıyoruz. Allah bereket versin evimizin geçimini sağlıyoruz." 

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