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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.09.2019 - 16:28, Son Güncelleme:

Demir yolu işletmeciliği yetkilendirme yönetmeliğinde değişiklik

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Demir yolu işletmeciliği yetkilendirme yönetmeliğinde değişiklik

Gar veya istasyon yetki belgesine başvuru için gerekli 1 milyon lira kayıtlı sermayeye sahip olma şartı 300 bin liraya, yolcu taşımacılığı acente yetki belgesine müracaat için 150 bin lira kayıtlı sermayeye sahip olma koşulu 5 bin liraya düşürüldü.

Gar veya istasyon yetki belgesine başvuru için gerekli 1 milyon lira kayıtlı sermayeye sahip olma şartı 300 bin liraya, yolcu taşımacılığı acente yetki belgesine müracaat için 150 bin lira kayıtlı sermayeye sahip olma koşulu 5 bin liraya indirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, gar veya istasyon yetki belgesine başvurmak için gerekli 1 milyon lira kayıtlı sermaye sahip olma şartı 300 bin lira olarak yeniden belirlendi.

Yolcu taşımacılığı acente yetki belgesine başvuru için ilçelerde 5 bin, illerde 10 bin lira kayıtlı sermayeye sahip olmak gerekecek. Geçmişte bu tutar, tüm yerler için 150 bin lira olarak uygulanıyordu. Söz konusu yetki belgesinin ücreti de 25 bin liradan 5 bin liraya indirildi.

Yönetmeliğe "yük taşımacılığı acente yetki belgesi" hükmü de eklendi. Buna göre, yük taşımacılığı acente yetki belgesi, en az 50 bin lira kayıtlı sermayeye sahip, acentelik hizmetine elverişli müstakil büroya veya istasyona ya da gar içindeki bürolardan birinde yeterli alanın kullanım hakkına sahip olan ve ayrıca yetki belgesi alma genel şartlarındaki mesleki saygınlık ve mali yeterlik şartlarını karşılayan acentelere verilecek.

Şartların sağlanması halinde yetki belgeleri, anne, baba, çocuk, eş, kardeşlere devredilebilecek. Söz konusu belge, bu kişilerin haricinde üçüncü kişilere devredilemeyecek. 

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