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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.07.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Demir yollarına yatırım meyvesini yük trenleriyle veriyor

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Demir yollarına yatırım meyvesini yük trenleriyle veriyor

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, "Demir yollarına yapılan milyarlarca lira yatırımın meyvelerini yük treni taşımacılığıyla almaya başlıyoruz. Kara yolu taşımacılığında akaryakıt konularında dışa bağlı olduğumuz için ülkemize belli maliyeti var. Demir yollarının elektrikli hale gelmesi ve artmasıyla artık tren vagonlarıyla yapılan yük taşımacılığının maliyeti daha da düşmektedir. Bu da sanayicimizin ürettiği malların daha ucuz maliyetle taşınması demektir" açıklamasında bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, "Demir yollarına yapılan milyarlarca lira yatırımın meyvelerini yük treni taşımacılığıyla almaya başlıyoruz." dedi. Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'un demir yolu açısından öneminin büyük olduğunu söyledi.

Erzurum'a 1939 yılında ulaşan demir yolunun Kars'a kadar devam ettiğini anlatan Uygun, "Bakü-Tiflis-Kars demir yolu açıldıktan sonra Erzurum'da demir yolunun önemi daha da artmıştır. Artık Erzurum'dan demir ipek yolu dediğimiz bu hat üzerinden Kafkas ülkelerine hatta Hazar Denizi üzerinden Çin'e kadar ulaşan hat oluşmuştur." diye konuştu.

Uygun, halen Bakü-Tiflis-Kars demir yolu üzerinden ülkemizde yük taşımacılığı yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:
"Bizim amacımız çeşitli organizasyonlarla yük kapasitesini artırmak ve ülkenin lojistik, aynı zamanda sanayi mallarının kısa zamanda uygun lojistik maliyetleriyle yakın coğrafyamızdan uzak coğrafyamıza demir yoluyla ulaşımını sağlamak. Bu amaç kapsamında çalışmalarımızın meyvesini de Türkiye'de ilk kez Gürcistan'a gönderdiğimiz ihracat treniyle gördük."
Lojistik faaliyetlerin ülkeler için önemli olduğunu vurgulayan Uygun, geçen yıl haziran ayında Erzurum'a kazandırılan 350 bin metrekarelik Palandöken Lojistik Merkezinin kentin ekonomisine katkı sağlayacağını aktardı.

"Demir yoluyla yük taşımacılığı maliyeti düşürüyor"

Uygun, demir yolunun sanayi ve ticaretin gelişmesine büyük katkı sağladığına işaret ederek, şöyle devam etti:
"Kara yolu taşımacılığında akaryakıt konularında dışa bağlı olduğumuz için ülkemize belli maliyeti var. Demir yollarının elektrikli hale gelmesi ve artmasıyla artık tren vagonlarıyla yapılan yük taşımacılığının, maliyeti daha da düşmektedir. Bu da sanayicimizin ürettiği malların daha ucuz maliyetle taşınması demektir ki ulaştığı yerdeki birim maliyetlerini etkileyip rekabet edilebilir hale getirmekte ve daha kısa sürede teslim imkanı sağlanabilmektedir."

"Devlet politikası haline dönüştü"

Uygun, demir yollarının devlet politikası haline dönüştürülmesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başladığını ve bakanların da bunu titiz şekilde sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"Demir yollarına yapılan milyarlarca lira yatırımın meyvelerini yük treni taşımacılığıyla almaya başlıyoruz. Bu da sevindirici. Özellikle Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Rusya, Gürcistan ve Çin'den başlayan yük aksını orta koridor dediğimiz Bakü-Tiflis-Kars koridorundan hem kendi ülkemize hem de İskenderun limanı ve Akdeniz üzerinden farklı coğrafyalara kesintisiz şekilde taşıyoruz. Koridor niteliğinde pozisyona sahip ülkemiz demir yollarıyla yakın ve uzak coğrafyamızı birbirine bağlayacak."

"Sosyal medya Doğu Ekspresi'nin bilinirliğini artırdı"

Ankara-Kars arasında hizmet veren Doğu Ekspresi treninin yıllardan beri var olduğuna değinen Uygun, "Bu tren ile seyahat eden yolcuların sosyal medya paylaşımlarıyla Doğu Ekspresi'nin bilinirliği arttı." değerlendirmesinde bulundu.  Aynı hatta turizm amaçlı bir tren sefere koyduklarını da ifade eden Uygun, böylece hem insanların yeni coğrafya ve şehirleri keşfetmesine hem de şehirlerin ekonomilerine katkı sağlanmasına imkan sunulduğunu sözlerine ekledi. 

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