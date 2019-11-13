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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.11.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

Demir ve demir dışı metal ihracatı ekimde 733,8 milyon dolar oldu

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Demir ve demir dışı metal ihracatı ekimde 733,8 milyon dolar oldu

Ekimde en dikkat çekici artış, yüzde 51 ile Irak'a yapılan ihracatta yaşandı. Sektörün ihracatı bu yılın 10 ayında 6,88 milyar dolar olarak gerçekleşirken, demir ve demir dışı metaller, sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan 6'ncı sektör oldu.

Demir ve demir dışı metaller sektörü, ekim ayını 733,8 milyon dolar ihracat ile genel ihracattan yüzde 4,6'lık pay alarak tamamladı.

Alüminyum, bakır, mutfak eşyası, endüstriyel mutfak, yapı malzemeleri, bağlantı elemanları kilitler ve el aletleri, döküm, kaynak malzemeleri ve metal ambalaj olmak üzere 9 alt sektörün çatı birliği konumunda bulunan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), ekim ve ilk 10 aylık ihracat rakamlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, sektör, ekim ayını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 artışla 733,8 milyon dolar ihracatla tamamladı. Sektörün, Türkiye'nin genel ihracatından aldığı pay ise yüzde 4,6 oldu.

Sektörün en çok ihracat yaptığı bölge olan AB ülkelerine ihracat, ekim ayı itibarıyla 372,3 milyon dolar olarak gerçekleşirken, aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında 82,8 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer aldı. Almanya'yı, 42,5 milyon dolar ile İtalya ve 39 milyon dolar ile Irak takip etti.
ABD'ye ihracat da ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artarak 37,9 milyon dolara ulaştı.

İHRACAT, 10 AYDA 7 MİLYAR DOLARA DAYANDI

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, sektörde ihracat artışının ülke genelinden daha iyi bir performans sergilediğini belirtti.
Ocak-ekim dönemini kapsayan 10 ayda ihracatta 6,9 milyar dolara ulaştıklarını bildiren Öztiryaki, "Genel ihracattan yüzde 4,6 pay aldık ve sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan 6'ncı sektörüz. Bu dönemde başlıca hedef pazarımız konumundaki ABD'ye yaptığımız ihracatın yüzde 36,6 oranında artarak 346,1 milyon dolara ulaştığını da vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.

Alt sektörlerin ihracatlarına bakıldığında, alüminyum ürün grubunun 2,58 milyar dolar ile değer bazında ilk sırada yer aldığını aktaran Öztiryaki, alüminyum ürün grubunu, 1,56 milyar dolar ile demir çelik mamulleri, 1,48 milyar dolar ile metal eşya ve 1,11 milyar dolar ile bakır ürün gruplarının takip ettiğini bildirdi.
Öztiryaki, ekim ayı itibarıyla sektörde en fazla ihracatın 272,3 milyon dolar ile yine alüminyum sektöründe gerçekleştiğini kaydetti.

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