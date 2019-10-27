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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.10.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Demir İpek Yolu'nun iki yıllık serüveni

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Demir İpek Yolu'nun iki yıllık serüveni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2017'de hizmete açılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nda iki yılda 275 bin ton yük taşındı. Avrupa ile Orta Asya, Çin ve Orta Doğu aksını ekonomik, güvenli ve elverişli rota haline getiren hat vasıtasıyla Türkiye'den yurt dışına inşaat malzemesi, demir cevheri, soda külü, gıda maddesi, temizlik ürünleri, tarım ürünleri, yaş sebze ve meyve gönderilirken, söz konusu ülkelerden de tahıl, çelik, çinko, gübre, kimyasal ürünler ve yem taşınıyor" açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Ekim 2017'de hizmete açılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı'ndan taşınan yükün iki yılda 275 bin tonu bulduğunu kaydetti.

Bakan Turhan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın hizmete alınmasının yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Hattın, Avrupa ile Orta Asya, Çin ve Orta Doğu aksını en ekonomik, en güvenli ve en elverişli rota haline getirdiğine işaret eden Turhan, BTK Demiryolu üzerinden Kazakistan ile Türkiye arasında 4 bin 700 kilometrelik mesafede yapılan taşımacılığın, Hazar Denizi'nin durumuna göre 180 saatte tamamlandığını anlattı. Turhan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2017'de hizmete açılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nda iki yılda 275 bin ton yük taşındı." ifadesini kullandı.

Turhan, Avrupa ülkelerine, Orta Asya Türk cumhuriyetlerine ve Orta Doğu ülkelerine uluslararası blok yük trenleri işleten TCDD Taşımacılık'ın, BTK üzerinden Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan ve Çin’e yük taşımacılığı gerçekleştirdiğini belirtti.

Hat üzerinden Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan arasında karşılıklı olarak haftada üç tren işletildiği bilgisini veren Turhan, "Avrupa ile Orta Asya, Çin ve Orta Doğu aksını ekonomik, güvenli ve elverişli rota haline getiren hat vasıtasıyla Türkiye'den yurt dışına inşaat malzemesi, demir cevheri, soda külü, gıda maddesi, temizlik ürünleri, tarım ürünleri, yaş sebze ve meyve gönderilirken, söz konusu ülkelerden de tahıl, çelik, çinko, gübre, kimyasal ürünler ve yem taşınıyor." diye konuştu.

"HAT ÜZERİNDEN YAPILAN İHRACATI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

TCDD Taşımacılık AŞ ve Kazakistan KTZ Express AŞ arasında imzalanan konteyner acentelik sözleşmesiyle BTK hattı üzerinden Kazakistan'a ihracat taşımalarının artırılmasının amaçlandığını dile getiren Turhan, "BTK hattında taşınan eşyaların gümrük işlemlerini 'Ağırlıklı Basitleştirilmiş Usul'le 24 saatten 10 ile 15 dakikaya indirilmesi diğer ülkeler tarafından örnek alınıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Turhan, Türkiye-Gürcistan arasında bojisi değişen vagonlarla blok cevher tren taşımalarının da bu yıl başlatıldığını anımsatarak, 30 adet bojisi değişen vagonlardan oluşan tren setleriyle düzenli blok cevher yük treni seferine başlandığını kaydetti.

Söz konusu hat üzerinden başlatılan demir yolu taşımalarıyla Rusya'dan yeni bir Kuzey-Güney koridoru oluşturulduğunu ifade eden Turhan, "Bu koridordan İskenderun varışlı düzenli çelik rulo saç taşımalarına başlanıldı. Türkiye, Azerbaycan ve Rusya arasında imzalanan BTK Demiryolu Güzergahında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı ile hat üzerinden Rusya ile demir yoluyla kısa vadede 1 milyon ton, orta vadede ise 3 ila 5 milyon ton kömür, tahıl ve metal taşıması hedefleniyor." diye konuştu.

"İLKLERE SAHNE OLACAK"

Turhan, Çin-Türkiye arasında blok konteyner treni seferlerinin haftada bir çalıştırıldığını belirterek, "Bu kapsamda amaca yönelik en önemli gelişme, elektronik aksam taşıyan ve 42 adet vagondan/konteynerden oluşan ilk Çin-Avrupa treni Demir İpek Yolu üzerinden yola çıktı. Perşembe günü ülkemize giriş yapan trende, iki ilk aynı anda yaşanacak. Birincisi Çin'den Avrupa ya orta koridor Demir İpek Yolu üzerinden yapılan ilk tren olması, ikincisi ise Marmaray boğaz tüp geçitten geçecek ilk uluslararası yük treni olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden yıllık orta vadede 3 milyon ton, uzun vadede 6,5 milyon ton yük taşımasının hedeflendiğini dile getiren Turhan, üretim merkezinin Uzak Doğu'ya kaydığı küreselleşen dünyada, Avrupa ile Asya arasında her geçen gün artan yük potansiyelinden pay almayı hedefleyen Türkiye'nin, önemli uluslararası demir yolu koridoru haline geldiğini sözlerine ekledi. 

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