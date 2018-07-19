Demir-çelik devi hacizlere karşı koruma istedi
Gebze Çayırova’da faaliyet gösteren demir-çelik devi ÇEL-MER Çelik Endüstrisi AŞ, borçlarından dolayı açılan davada, hacizlere karşı koruma talep etti. Konkordato talebi ile Gebze Asliye Ticaret Mahkemesine başvuran şirkete, mahkeme kararıyla 3 ay süreyle ihtiyati tedbir kararı uygulandı.
TEDBİR kararı alınan şirkete konkordato komiseri olarak, mali müşavirler Bedri Kekin ile Tuncer Karaman ve hukukçu Ferhan Arıkan atandı. Mahkeme, davanın bir sonraki duruşmasını 17 Eylül tarihine bıraktı.
HADDEHANE OLARAK BAŞLADI
Sektöre 1986'da İstanbul Bayrampaşa'da haddehane olarak başlayan Çelmer, daha sonrasında Kocaeli'nde faaliyet göstermeye başladı. Parlak çelik üretiminde Türkiye'deki ilk şirketlerden olan Çelmer, komşu ülkeler başta olmak üzere birçok AB ülkesine ihracat gerçekleştiriyor.
Şirket demir-çelik dışında, otomotiv, tarım, beyaz eşya, sağlık, makine yapım ve savunma sanayilerinde de hizmet veriyor.
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