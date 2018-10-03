Dekoratif boyayı 30 ülkeye ihraç edecek
Türkiye’nin en büyük dekoratif boya üreticilerinden olan ve Permolit markasıyla tanınan Akçalı Boya, ihracat hedefini büyüttü.
Markasını 22 ülkeye taşıyan Akçalı Boya, 2019’da ise ihracat yaptığı ülke sayısını 30’a çıkarmayı hedefliyor. Özellikle sprey ve tavan boyası alanlarında öne çıkan Akçalı Boya, su bazlı boya grubunda yılda 50 bin tonu aşkın satış hacmine sahip. Yurtiçi ve yurt dışı yatırımlarını artırmaya devam ettiklerini söyleyen Akçalı Şirketler Topluluğu CEO’su Akın Akçalı, “İhracat odaklı olarak İngiltere pazarına adım attık. Burada ilk Türk boya markasıyız. Akçalı Boya’nın İngiltere’deki faaliyetlerini yürütmek üzere Londra merkezli Akçalı UK, WRX markasını Avrupalılarla tanıştırdık. Önümüzdeki dönemde hedefimiz İngiltere sprey boya pazarında liderliğe ilerlemek. Bununla birlikte Avrupa pazarında da ticari hamlelerimize hız verdik. Türkiye’nin mevcut fiyatlarıyla uluslararası piyasada rekabet edemeyeceği ülke yok. Ülkemize bu sayede büyük döviz girdisi sağlamak istiyoruz” dedi. Nijerya ve Rusya’da üretimleri olduğunu belirten Akçalı, Avrupa’da da üretim yapacaklarını ifade etti. Akçalı, yurtiçinde ise yeni bir fabrika için Bursa’da yer alacaklarını söyledi.
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