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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.11.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Yırcalı: 2020'deki gelişmeler müspet olacak

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DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Yırcalı: 2020'deki gelişmeler müspet olacak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Rona Yırcalı "Son zamanlardaki gelişmeler, faizlerin düşmesi, enflasyonun gerilemesi, cari açığın azalması gibi ekonomik göstergeler, ithalatımızın azalması 2020'deki gelişmelerin yer yer müspet olacağını gösteriyor" dedi.

Yırcalı, 2020 yılından beklentilerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Dünya ekonomisindeki olumsuzlukların, özellikle ABD ile Çin arasında yaşanan gerginliğin Türkiye'yi de olumsuz etkilediğini dile getiren Yırcalı, buna karşın ülke ekonomisinde son dönemde memnuniyet verici gelişmeler yaşandığını ifade etti.

Yırcalı, 2020 yılı için öngörülen büyüme oranının yüzde 2,5 civarında olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bizim gibi genç nüfusa sahip büyük bir ülke için bu büyümenin yeterli olmadığını herkes kabul ediyor. Büyüme rakamlarının ileri seviyeye gitmesini arzu ediyoruz. 2020'de bunun ne derece olacağını göreceğiz. Son zamanlardaki gelişmeler, faizlerin düşmesi, enflasyonun gerilemesi, cari açığın azalması gibi ekonomik göstergeler, ithalatımızın azalması 2020'deki gelişmelerin yer yer müspet olacağını gösteriyor."

"NEREYE GİTSEK ÇİN VE HİNDİSTAN İLE KARŞILAŞIYORUZ"

Savaş nedeniyle Suriye'de çok ciddi alt ve üstyapı eksiklikleri bulunduğunu, tarım, sanayi ve ticaret imkanlarının olmadığını anlatan Yırcalı, kısa vadede imar ve diğer konulara yönelik ivme kaydedilirse bunun Türk firmaları için özellikle altyapı ve gıda ticareti konusunda önemli fırsatlar yaratabileceğine işaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Orta Doğu ve Afrika'ya yapılan ziyaretlerin son derece olumlu geçtiğini söyleyen Yırcalı, alt ve üstyapı eksiklikleri olan bu ülkelerde Türk iş adamlarının birçok iş yapabileceklerini belirtti.

"Türkiye Afrika'ya yeni yeni gidiyor." diyen Yırcalı, şunları kaydetti:

"Nereye gitsek Çin ve Hindistan ile karşılaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde o ülkelere yapılan ziyaretlerin çok faydası olduğunu yakından görüyorum. Bazen, 'Bu ziyaretler neden yapılıyor?' diye tenkit ediliyor ama her gittiğimiz yerde, Çin ve Hindistan devlet yetkililerinin o ülkelere 5-6 kez gittiğini 10 yıldan beri görüyoruz. Bu durum bizim için geri kalınmış bir şey, telafi edilmesinde fayda var. Afrika ülkeleri için altyapı, gıda ve enerji konuları önemli. Müteahhitlik sektörü olarak dünyada Çin'den sonra ikinci sıradayız. Birçok yerde, hatta siyasi münasebetlerimizin iyi olmadığı ülkelerde bile Türk yatırımcısına ayrıcalık tanınıyor ve daha sıcak karşılanıyorlar."

Rona Yırcalı, ticaretle uğraşan herkesin, sanayicilerin, KOBİ'lerin kendi sektörlerindeki değişimleri ve rakiplerini, dijitalleşmeyi, e-ticaret konularını yakından takip etmesi gerektiğini belirtti.

Dünyada ekonomik ve sosyal konularda ihtiyaçlar ve koşulların değiştiğini vurgulayan Yırcalı, "Kendi sahamızda ne iş yapıyorsak yapalım gıda olsun tekstil olsun inşaat olsun bu değişiklikleri iyi takip etmemiz lazım. Dünya finansı konusundaki değişiklikleri ki çok önemli değişiklikler oluyor ve gittikçe daha daralmalar olduğunu görüyoruz, e-ticaret gibi konuları iyi takip etmemiz gerekiyor." dedi.

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