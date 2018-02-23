DEİK turist başına 20 Euro destek istedi

Raporda, yurtdışından turist getiren A grubu seyahat acentelerine kişi başı en az 20 Euro destek verilmesi, seyahat acenteleri uzun vadeli kredi verilmesi, kamu çalışanlarının, ülke içinde tatil yapmalarının desteklenmesi ve yakıtlarından ÖTV alınmaması gibi talepler yer alıyor. DEİK üyeleri önceki gün Çankaya Köşkü’nde Başbakan Yıldırım ile bir araya geldi. Raporu inceleyen Yıldırım taleplerin bir an önce karşılanması için ilgili bakanlara talimat vereceğini bildirdi. DEİK’in raporunda şu talepler yer aldı:

- KDV oranının tüm hizmetler için tek uygulanması ve indirilmesi.

- Turizm taşımacılığında söz konusu taşımanın Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi alması halinde kullanılan yakıttan ÖTV alınmaması.

- Kamu çalışanlarına destek ile memurların tatil yapmalarının özendirilmesi.

- Yurtdışından yolcu getiren A grubu seyahat acentelerine kişi başına en az 20 Euro destek sağlanması.

- Türkiye’ye kruvaziyer gemi ile turist getiren A grubu turist acentelerine destek sağlanması.

- “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi” kapsamına tüm turizm şirketlerinin dahil edilmesi.

- Charter uçuş yakıt desteğinin 2018 yılında da uygulanması ve bu konudaki ayrıntıların

- Turizm komisyonu kurularak aksaklıkların giderilmesinin sağlanması.

- Sağlık turizminin teşviki için seyahat acentelerinin vergi istisnasından yararlandırılarak sağlık turizmi hizmetlerinden vergi alınmaması ya da yüzde 50 vergi indirimi uygulanması.

- 2016 yılında yaşanan düşüş turizm firmalarını etkiledi. Sektörü ayakta tutumak için Kalkınma Baknası kaynaklı seyahat acentelerinin bir yıl önce getirdiği dövizin belli oranlı düşük faizli, bir yıl ödemesiz, uzun vadeli (3-5) yıl kredi verilmesi.

- Faiz destekli kredi imkanı sağlanması. 1 yıl ödemesiz ve takip eden 36 ayda, 3 ayda bir ödemeli faizsiz kredi desteği sağlanması.