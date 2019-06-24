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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.06.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

DEİK Başkanı Olpak: İstanbul seçimini yaptı, milletin iradesi hayırlı olsun

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DEİK Başkanı Olpak: İstanbul seçimini yaptı, milletin iradesi hayırlı olsun

DEİK Başkanı Nail Olpak "Bugünden sonraki hedefimiz, sosyal, siyasal, ekonomik ve demokratik standartları daha da yüksek bir Türkiye için hep birlikte çalışmaktır" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "İstanbul seçimini yaptı, millet iradesi hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini değerlendirdi. 

İstanbul'un seçimini yaptığını belirten Olpak, milletin iradesinin hayırlı olmasını diledi. Olpak, şunları kaydetti: 

"23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle demokrasimizin vazgeçilmezi olan bir seçim sürecini daha geride bıraktık, sandıklara gittik ve vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Yüksek katılımla ve üzücü bir olay yaşanmadan yenilenen seçimin sonuçlarının İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyor ve İstanbul'umuza güzel hizmetler yapmasını temenni ediyorum. 

İş dünyası olarak, önümüzdeki dönemi, genelde milletimiz, özelde ise ekonomimiz için çok önemli görüyoruz. Bugünden sonraki hedefimiz, sosyal, siyasal, ekonomik ve demokratik standartları daha da yüksek bir Türkiye için hep birlikte çalışmaktır." 

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