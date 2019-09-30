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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.09.2019 - 16:14, Son Güncelleme:

DEİK Başkanı Olpak: Ekonominin tüm paydaşlarıyla sahada olan bir Türkiye göreceğiz

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DEİK Başkanı Olpak: Ekonominin tüm paydaşlarıyla sahada olan bir Türkiye göreceğiz

DEİK Başkanı Nail Olpak "Önümüzdeki süreçte değişim ve dönüşümle üreterek, yılda ortalama yüzde 5 büyüyen, enflasyonunu kademeli olarak düşüren, cari dengesinde önemli bir başarı elde eden, istihdamını artıran, ekonominin tüm paydaşlarıyla, reel ve finans sektörüyle sahada olan bir Türkiye göreceğiz" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin, "Önümüzdeki süreçte değişim ve dönüşümle üreterek, yılda ortalama yüzde 5 büyüyen, enflasyonunu kademeli olarak düşüren, cari dengesinde önemli bir başarı elde eden, istihdamını artıran, ekonominin tüm paydaşlarıyla, reel ve finans sektörüyle sahada olan bir Türkiye göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Olpak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi.

Geçen yıl açıklanan YEP'te hedeflenen; 2019 yılı enflasyonunun yüzde 12 olarak beklenenden daha olumlu öngörülmesi, cari açıkla mücadelede elde edilen önemli başarı ve yıl sonu için makul bir pozitif büyüme beklentisinin, bir yıl gibi kısa sürede doğru adımlarla doğru eylemlerin hayata geçirildiğini gösterdiğini belirten Olpak, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanı'mız Sayın Berat Albayrak'ın bugün açıkladığı YEP’in 2020-2022 dönemini kapsayan 3 yıllık yol haritası, yaşadığımız sıkıntılı dönemi az hasarla kapatıp 'Değişim Başlıyor' temasıyla finansal istikrarı sağlayarak sürdürülebilir bir büyümeye odaklandığımızın göstergesi.

Önümüzdeki 3 yılı kapsayan plana baktığımızda; ithal ara malların yerlileştirilmesi, turizm strateji belgesi, yatırım-teşvik-vergi uygulamalarında cari denge önceliği, ihracat ana planı, lojistik master planı gibi politika ve tedbirlerle, cari dengenin makul bir seviyede tutularak ve 2022'de sıfıra indirilmesinin hedeflenmesi, kamu maliyesinde vergi reformu, vergi denetimlerinde etkinliğin artırılması ve bütçe açığının milli gelir oranında yüzde 3 üst limit konulması, ölçülü sektör odaklı kredi politikası, sanayi strateji belgesi, varlık fonu yatırım stratejisi, yargı reformu, ulusal verimlilik planı, şirket büyümesini zorlaştıran düzenlemelerin revizesi, kalkınma planı uyumlu sektör önceliklendirmesi gibi politika ve tedbirlerle yıllık yüzde 5 sürdürülebilir büyüme hedeflenmesi, kritik sektörlerin canlandırılması, genç ve kadınlar için meslek edindirme ve girişimcilik programları, istihdam teşviklerinde revizyonlar, büyümenin istihdama pozitif etkisi ve 2023 eğitim vizyonu gibi politika ve tedbirlerle işsizlik oranını tek haneli rakamlara indirilmesinin hedeflenmesi gibi başlıklar, açıklanan yol haritası için daha odaklı ve tüm ilgili yapılarla kolektif bir çalışmanın yürütüldüğünü ifade ediyor. Önümüzdeki süreçte değişim ve dönüşümle üreterek, yılda ortalama yüzde 5 büyüyen, enflasyonunu kademeli olarak düşüren, cari dengesinde önemli bir başarı elde eden, istihdamını artıran, ekonominin tüm paydaşlarıyla, reel ve finans sektörüyle sahada olan bir Türkiye göreceğiz."

Olpak, DEİK olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yürüttükleri ticari diplomasi faaliyetleriyle Türkiye'yi temsil etmeye devam edeceklerini aktararak, üyeler için sağladıkları avantajlarla daha fazla firmayı yurt dışı pazarlarla buluşturmayı, sahada daha fazla olmayı sürdüreceklerini bildirdi.

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