DEİK Anadolu Yakası OSB İrtibat Ofisi açılışı yapıldı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, DEİK'in 146 iş konseyinin her birinin iş hacmini artırmak için yoğun çalışmalar yaptığını belirterek, "İş konseylerimiz hem yurt içinde, hem de yurt dışında ticaret ve yatırım fırsatları araştırıyor, üyelerimizi bu bağlamda teşvik ediyor." dedi.



Olpak, DEİK'in İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile yaptığı protokol kapsamında faaliyete aldığı İstanbul Anadolu Yakası OSB DEİK İrtibat Ofisi'nin açılışında, DEİK'in yapısı ve faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.



Olpak, DEİK'in, 12 Eylül İhtilali'nden 5 yıl sonra, ABD ile silah yardımlarının konuşulduğu bir süreçte, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın, o dönemki ABD Başkanı Reagan’a, "Ben, daha fazla yardım değil, daha fazla ticaret istiyorum” demesi ve Odalar Birliği ve US Chamber’in attığı karşılıklı imzalar ile Türk-Amerikan İş Konseyi'nin (TAİK) kurulmasıyla oluştuğunu söyledi.



TAİK’ten sonraki 2. İş Konseyi'nin, Türk-Japon İş Konseyi ve 3. İş Konseyi'nin Türk-Yunan İş Konseyi olduğunu aktaran Olpak, şöyle konuştu:

"Beş yıl önce, Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile yeniden yapılandırılan ve bugün, Angola’dan Avustralya’ya, Sırbistan’dan Çin’e, Almanya’dan Tibet’e, Rusya’dan Yeşil Burun Adaları’na kadar, dünyanın dört bir yanında, 146 İş Konseyi ile ve gönüllü üyelik esasına göre faaliyet gösteren, bu ülkenin güzel bir kurumudur DEİK. Türk İş dünyasının, yurt dışına açılan İş Platformu. Mottomuz, ticari diplomasi. Ticari diplomasi faaliyetlerimizi yürütürken elbette yalnız değiliz. Gücümüzü, öncelikle 95 kurucu kuruluşumuzdan alıyoruz. Bu kuruluşlardan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Türkiye Müteahhitler Birliği'nin (TMB) saygıdeğer başkanları, yönetim kurulumuzda ve başkanlık divanımızda görevlerini sürdürerek, DEİK'in en büyük destekçileri oluyor. Her alanda sıkı bir iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birliktelikleri ve destekleri için kendilerine teşekkür ederim."



"DAHA FAZLA OSB ÜYELERİNİ ARAMIZDA GÖRMEK İSTERİZ"



Olpak, DEİK'in gücünün diğer en önemli kaynağının ise gönüllü üyelik esasına göre kurula katılan ve yapılan çalışmalardan kendisi, firması ve Türkiye için faydalı sonuçlar doğacağına inanarak, bu faydayı elde ederek veya elde edenlerin peşinden gelerek, DEİK’e üye olanların oluşturduğunu kaydetti.



Katılımcılara, "Sizleri, daha fazla OSB üyelerini de aramızda görmek isteriz. Bu konuda ek bilgiye ihtiyacınız varsa, sorularınız varsa, sizinle birlikte nasıl daha güçlü olabilirizi daha geniş olarak anlatmamızı istiyorsanız, söyleyin yeter. Gelelim. Anlatalım." çağrısında bulunan Olpak, irtibat bürosunun DEİK ve OSB üyeleri arasında bir köprü olmasını hedeflediklerini söyledi.



"BİRLİKTE NE KADAR GÜÇLÜ OLURSAK, ÜLKEMİZ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLERİ İÇİN DAHA ÇOK FAYDA ÜRETEBİLİRİZ"



Olpak, DEİK olarak ülke bazlı iş konseyleri ile çalışan bir sistematikleri bulunduğunu ifade ederek, ülke iş konseyleri altında faaliyet gösterdiklerini kaydetti.



Her bir iş konseyinin, tabiri caizse, arı gibi çalıştığını belirten Olpak, şöyle konuştu:



"İş konseylerimiz hem yurt içinde, hem de yurt dışında ticaret ve yatırım fırsatları araştırıyor, üyelerimizi bu bağlamda teşvik ediyor. Her çiçeğin kendine has renkleri, şekilleri olduğu gibi, ülkelerin de farklı farklı özellikleri bulunuyor. İş Konseyleri'mizin görevi de, bunları keşfederek, ülkemizdeki iş insanlarını bilgilendirmek, iş birliği sağlamak ve şirketlerimizin birer küresel oyuncu olma hedefi doğrultusunda çalışmalar yürütmek.



Hem çalışmalarımızı daha etkin hale getirmek için, hem de daha fazla iş insanına ulaşıp onlara daha fazla imkan sunmak için, üye sayımızı daha da artırmak istiyoruz. Birlikte ne kadar güçlü olursak, ülkemiz dış ekonomik ilişkileri için daha çok fayda üretebiliriz. Bu sebeple, nitelikli üye sayımızı artırmak için, siz değerli iş insanlarımızı da, DEİK’i daha fazla tanımaya ve yurt dışında ülkemizi birlikte daha fazla temsil etmeye tekrar davet ediyorum."



"PAZAR REHBERLERİ HAZIRLIYORUZ"



Olpak, DEİK olarak 146 iş konseyiyle, ayda ortalama 100-150 toplantı ve iş forumuyla, 3. ülkelerde ortak proje çalışmalarıyla ticari diplomasi yaptığını ifade ederek, "Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) vasıtasıyla yürüttüğümüz diaspora çalışmalarımızla ve dış ekonomik ilişkilerimizi kapsayan diğer faaliyetlerimizle, bir ve beraber olarak, çalışmalarımızı sürdürüyoruz." bilgisini verdi.



Geçen ay, "Brexit Sürecinde Türkiye: Riskler ve Fırsatlar" raporunu açıkladıklarını aktaran Olpak, kurulun son dönem çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Raporumuzda Brexit’in, Birleşik Krallık, AB ve Türkiye için siyasi ve ekonomik etkilerini ele aldık. Hemen akabinde, Yurt Dışı Yatırım Endeksi'nin bu yıl 4.sünü yayımladık. Bu yıl ki endeksimize göre, Birleşik Krallık, Brexit sürecine rağmen, Türk yatırımcılar için önemli bir cazibe merkezi. Geçen günlerde ise, küresel dinamikleri değiştirecek Kuşak ve Yol Girişimi'nde ülkemizin konumunu tüm detayları ele alan 'Türkiye’nin Kuşak ve Yol İnisiyatifi’ndeki Konumu' çalışmamızı kamuoyuyla paylaştık.



Ticaret Bakanlığımızca belirlenen hedef ülkeler; Çin, Rusya, Hindistan ve Meksika'ya daha odaklı bir şekilde yöneldik. Bu ülkelerle ilgili, hem Pazar Rehberleri hazırlıyor, hem de paydaşlarımızla, eylem planımızı kapsamlı bir biçimde çalışıyoruz. Yakın zamanda kamuoyuna sunacağız. Diğer yandan, bu ay 4. sayısını yayımladığımız Business Diplomacy dergimiz, iş dünyasına yol gösterici olmaya devam ediyor."



"DEİK’İN ÜLKEMİZE SAĞLADIĞI VE SAĞLAYACAĞI KATMA DEĞER HER GEÇEN YIL ARTIŞ GÖSTERECEKTİR"



Anadolu Yakası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çökmez de küresel ekonomide ticari entegrasyonların önem kazanmaya başladığını belirterek, "Genellikle bölgesel birlikteliklerden oluşan bu birleşmeler dikkate alındığında birbirine komşu olan ülkeler büyük önem taşımaktadır." dedi.

Çok önemli bir misyon üstlenmiş olan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun OSB’de açtığı irtibat ofisinin kendileri açısından ayrı bir anlam

taşıdığını belirten Çökmez, şunları kaydetti:



"İnanıyorum ki küresel ekonomi ve ticarette 2019 yılında görülen yavaşlamaya rağmen, ülkemizin mevcut pazarlarda payının genişletilmesi ve yeni pazarlara erişim konusunda Ticaret Bakanlığımızın önderliğinde DEİK’in ülkemize sağladığı ve sağlayacağı katma değer her geçen yıl artış gösterecektir. Bu

bağlamda başta sayın Bakanımız Ruhsar Pekcan hanımefendi olmak üzere sayın başkana bir vatandaş ve bir iş insanı olarak huzurlarınızda teşekkürü borç biliyorum. Sözlerime son verirken DEİK İrtibat Ofisinin bölge sanayicimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."



Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Atilla Bastırmacı ise Brexit ve Türkiye başlıklı bir sunum yaptı. Konuşmaların ardından Olpak ve Çökmez iki kurum arasında iş birliği protokolü imzaladı.