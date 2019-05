DEİK, akademisyen ve iş dünyasını Yapay Zeka Semineri’nde buluşturdu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Finlandiya İş Konseyi tarafından düzenlenen “Bilgisayarlar Her Yerde, Yapay Zeka Yükselişte” semineri, akademisyen ve iş insanlarının katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.



DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Mehmet Vakur Erkul, Finlandiya’nın Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Pekka Voutilainen ve DEİK/Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Başkanı Halil Kulluk’un konuşma yaptığı seminere, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Profesörü Cem Say, Tampere Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Doçenti Heikki Huttunen, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Profesörü Ali Rıza Kaylan, Nokia Teknolojileri Proje Lideri Emre Barış Aksu ve Business Finland’dan Talha Dayı katıldı.



Seminer kapsamında yapay zeka, yapay zekanın gelişimi, günümüzdeki kullanım alanları ile Finlandiya’nın 1960’lardan bu yana araştırma ve geliştirme konusundaki deneyimi ve sektörel kullanım alanları hakkında bilgi verildi.



Seminere Skype ile bağlanan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Makine Mühendisliği Profesörü ve Online Öğretim Başkan Yardımcısı Sanjay Sarma, AALTO Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Operasyon Yönetimi Profesör Olli Seppanen ve Carnegie Mellon Üniversitesi Katar Kampüsü Bilgisayar Bilimleri Başkanı ve Profesör, Dekan Yardımcısı Kemal Oflazer ise yapay zeka teknolojisi, yapay zeka ve kullanımı konularında sunumlarını gerçekleştirdi. Al Startup oturumunda Caidio CEO’su Aku Wilenius ve Concrete Sensors Kurucu ve CEO’su Brendan Dowdall sektörel yapay zeka kullanım deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.



“YAPAY ZEKANIN HEM TEKNOLOJİK HEM DE SOSYAL GELİŞMELERE ETKİSİ ÇOK BÜYÜK”



Seminere Skype ile bağlanan Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Mehmet Vakur Erkul, “Bugün tartışacağınız yapay zekâ konusu çok önemli bir konu. Yapay zekanın hem teknolojik hem de sosyal gelişmelere etkisi çok büyük. Yepyeni bir çağın içerisindeyiz. Yenilik ve dönüşüm çağının içerisindeyiz. Bu önemli konuda başarılı toplantılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.



Finlandiya’nın Türkiye Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Pekka Voutilainen, herkesin bilgisayarlar ve yapay zeka hakkında konuştuğuna dikkati çekerek, çok az insanın aslında ne konuştukları hakkında gerçek bilgiye sahip olduğunu belirtti.



Yapay zeka hakkında bilgi veren Voutilainen, "Sizlere yapay zekadan benim ne anladığımı söyleyeceğim. Benim anladığım kısaca şu; büyük bir veriniz var. Bu veri yoluyla makineye görevler veriyorsunuz ve sonuçlara ulaşıyorsunuz." ifadelerini kullandı.



2009’daki 50 startupla başlayan kolektif yatırım programının önemli bir gelişme olduğunu, Spotify’ın buna güzel bir örnek olduğunu aktaran Voutilainen, “Böyle kolektif yatırımlar başarılı sonuçlar almak için iyi bir seçenek. Öncelikle büyük bir veri birikimine ihtiyacınız var. Bu birikime kim sahip? Büyük sosyal medya şirketleri, bazı diğer büyük şirketler, hükümetler sahip” değerlendirmesinde bulundu.



Veri paylaşımı alanında kişisel verilerin korunması konusunun devreye girdiğini belirten Voutilainen, “Bu konuda gelecekte ilginç ve zor sorularla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Yine de gelecek parlak görünüyor.” ifadelerini kullandı.



“GENÇLERE ÖNERİM KENDİNİZ KARAR VERİN, KENDİNİZ OLUN”



DEİK/Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Başkanı Halil Kulluk, yapay zekadan bahsederken insanlık için birçok kapı açacak bir alandan bahsedildiğine dikkati çekerek, Rumi’nin iki çeşit zekadan bahsettiğini kaydetti.



Birincisinin çocukken okulda kitap ve öğretmenden alınan bilgi ve kavramların ezberlenmesi suretiyle edinilen zeka olduğunu, ikincisinin ise zaten insanın içinde bulunan zeka olduğunu ifade eden Kulluk, “Bu içimizden dışarı akan zeka, dışarıdan içeri hareket eden değil, içimizdeki kaynaktır. Bu iki zeka türü birbiriyle iç içedir. Rumi, bunu 7 asır önce söyledi, bizse henüz 10 yıldır farkındayız.” ifadelerini kullandı.



Dördüncü sanayi devriminin içerisinde olunduğunu kaydeden Kulluk, “Önemli değişimler, dönüşümler yaşıyoruz. Dünyamız değişiyor. Her şey, herkes birbirine bağlı. Makineler öğrenip uygulayabiliyor. Nesnelerin interneti gelişiyor. Girişimcilik çeviklik, dayanıklılık ve direnç üzerine kurulmuştur. Etik ise her ne yapıyorsak yapalım vazgeçilmez değerimiz olmalı. Gençlere önerim; bilgiyi dışarıdan alın, öğrenin ancak kendiniz karar verin, günün sonunda kendiniz olun.” değerlendirmesinde bulundu.