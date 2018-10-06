DEİK Afrika’yı İstanbul’a taşıyacak
DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, “Türkiye’nin 2003 yılından beri ‘kazan-kazan’ politikası çerçevesinde uygulamaya koyduğu Afrika açılımının 15’inci yılını tamamladığı bu süreçte, Afrika’yla ticaret hacmi 2003-2018 yılları arasında 4 kat yükseliş göstererek 20.6 milyar dolara ulaştı” dedi.
Olpak, önümüzdeki hafta yapılacak Türkiye-Afrika II. Ekonomi ve İş Forumu’na ilişkin, “Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği (AU) iş birliğiyle DEİK ve Türkiye-Afrika İş Konseyleri ev sahipliğinde organize edilen Türkiye- Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nun 2’ncisi, bu yıl 10-11 Ekim'de İstanbul’da düzenlenecek. Organizasyonda yaklaşık 3 bin ikili iş görüşmesi gerçekleşecek. 49 Afrika ülkesinden 30’u aşkın bakan ve bine yakın iş insanını ağırlayacağız. İki bine yakın Türk iş insanı iki gün boyunca burada olacak. Toplamda yaklaşık 3 bin ikili iş görüşmesinin gerçekleşmesini bekliyoruz. Yapılacak görüşmelerle yeni iş birliklerine sahne olacağını düşünüyoruz” dedi.
64 MİLYAR DOLAR
Olpak, Türkiye’nin Afrika ile olan ticari aktivitesinin son yıllarda ivme kazandığını belirterek, şunları söyledi: “Türkiye’nin 2003 yılından beri ‘kazan-kazan’ politikası çerçevesinde uygulamaya koyduğu Afrika açılımının 15’inci yılını tamamladığı bu süreçte, Afrika’yla ticaret hacmi 2003-2018 yılları arasında 4 kat yükseliş göstererek 20.6 milyar dolara ulaştı. Aynı süre içerisinde ithalatımız ise iki buçuk katına çıktı. Afrika’daki doğrudan Türk yatırımları 2017’de 6.5 milyar dolara yaklaşırken kıta genelinde bugüne dek 78 bin istihdam sağladı. Türk müteahhitlik şirketleri tarafından Afrika’da alınan projelerin hacmi 64 milyar doları geçti. Afrika potansiyeli çok yüksek bir pazar. DEİK olarak, Afrika kıtasında 43 iş konseyimiz bulunuyor. Ticari diplomasi faaliyetlerimize hız vererek, orta vadede 54 ülkenin tamamında iş konseyi kurmayı hedefliyoruz.”
Forumun açılış konuşmalarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Devlet Başkanı Mulatu Teshome, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, Pan-Afrika Ticaret Odaları Başkanı Melaku Ezezew ve kendisinin yapacağını aktaran Olpak, şu bilgileri verdi: “Afrika ile en çok iş yapan Türk firmalar ve Türkiye’de en çok iş yapan Afrikalı firmaların ödüllendirileceği Afrika Şampiyonları Ödül Töreni de düzenlenecek.”
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