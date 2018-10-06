DEİK Afrika’yı İstanbul’a taşıyacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDEİK Afrika’yı İstanbul’a taşıyacak
GeriEkonomi DEİK Afrika’yı İstanbul’a taşıyacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
06.10.2018 - 00:34, Son Güncelleme:

DEİK Afrika’yı İstanbul’a taşıyacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
DEİK Afrika’yı İstanbul’a taşıyacak

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, “Türkiye’nin 2003 yılından beri ‘kazan-kazan’ politikası çerçevesinde uygulamaya koyduğu Afrika açılımının 15’inci yılını tamamladığı bu süreçte, Afrika’yla ticaret hacmi 2003-2018 yılları arasında 4 kat yükseliş göstererek 20.6 milyar dolara ulaştı” dedi.

Olpak, önümüzdeki hafta yapılacak Türkiye-Afrika II. Ekonomi ve İş Forumu’na ilişkin, “Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği (AU) iş birliğiyle DEİK ve Türkiye-Afrika İş Konseyleri ev sahipliğinde organize edilen Türkiye- Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nun 2’ncisi, bu yıl 10-11 Ekim'de İstanbul’da düzenlenecek. Organizasyonda yaklaşık 3 bin ikili iş görüşmesi gerçekleşecek. 49 Afrika ülkesinden 30’u aşkın bakan ve bine yakın iş insanını ağırlayacağız. İki bine yakın Türk iş insanı iki gün boyunca burada olacak. Toplamda yaklaşık 3 bin ikili iş görüşmesinin gerçekleşmesini bekliyoruz. Yapılacak görüşmelerle yeni iş birliklerine sahne olacağını düşünüyoruz” dedi.

64 MİLYAR DOLAR

Olpak, Türkiye’nin Afrika ile olan ticari aktivitesinin son yıllarda ivme kazandığını belirterek, şunları söyledi: “Türkiye’nin 2003 yılından beri ‘kazan-kazan’ politikası çerçevesinde uygulamaya koyduğu Afrika açılımının 15’inci yılını tamamladığı bu süreçte, Afrika’yla ticaret hacmi 2003-2018 yılları arasında 4 kat yükseliş göstererek 20.6 milyar dolara ulaştı. Aynı süre içerisinde ithalatımız ise iki buçuk katına çıktı. Afrika’daki doğrudan Türk yatırımları 2017’de 6.5 milyar dolara yaklaşırken kıta genelinde bugüne dek 78 bin istihdam sağladı. Türk müteahhitlik şirketleri tarafından Afrika’da alınan projelerin hacmi 64 milyar doları geçti. Afrika potansiyeli çok yüksek bir pazar. DEİK olarak, Afrika kıtasında 43 iş konseyimiz bulunuyor. Ticari diplomasi faaliyetlerimize hız vererek, orta vadede 54 ülkenin tamamında iş konseyi kurmayı hedefliyoruz.”
Forumun açılış konuşmalarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Devlet Başkanı Mulatu Teshome, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, Pan-Afrika Ticaret Odaları Başkanı Melaku Ezezew ve kendisinin yapacağını aktaran Olpak, şu bilgileri verdi: “Afrika ile en çok iş yapan Türk firmalar ve Türkiye’de en çok iş yapan Afrikalı firmaların ödüllendirileceği Afrika Şampiyonları Ödül Töreni de düzenlenecek.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yeni plan tartışması

Menşei ithal logosu yerli

İnterneti yedi bitirdi... Dünyadaki internet trafiğinin yüzde 15’ini NetflIx harcıyor

Beştepe’de sürpriz ekonomi zirvesi