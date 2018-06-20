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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Ceyhun KUBURLU
20.06.2018 - 00:50, Son Güncelleme:

Değnekçinin bayramı!

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Değnekçinin bayramı!

İSTANBUL Otopark İşletmeleri (İSPARK) 3 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca İstanbul’daki otoparkların yüzde 80’ini ücretsiz yapınca, değnekçiler bunu fırsat bildi.

Değnekçinin bayramıİstanbul’da Taksim, Beşiktaş, Sarıyer ve Mecidiyeköy gibi noktalar başta olmak üzere birçok İSPARK noktasında değnekçiler halktan haksız yere para topladı. Konuyla ilgili olarak da 155 Polis İhbar Hattı’na birçok şikayet iletildi. Yol kenarlarında değnekçilik yaparak para kazanmanın cezası ise 108 lira. Değnekçilerin otopark fiyatı ise 10 liraydı ve 3 günlük kazançlarının en az 2 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.

CEZASI 108 LİRA
Değnekçilere para ödemek zorunda kalan binlerce İstanbullu, 155 Polis İhbar Hattı ve Beyaz Masa’ya şikayetlerini ilettiği belirtildi. İSPARK konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Yol üstlerinde Ramazan Bayramı’nda da üç gün ücretsiz otopark uygulaması yapıldı. Ancak bazı otoparklarda İSPARK personelinin olmamasını fırsat bilen değnekçilerin, vatandaşlardan para talep ettiği öğrenildi. Bu tür talepler yasal değildir. Araç sahipleri böyle bir taleple karşılaştıklarında para ödememeli ve durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi 153 Beyaz Masa ve 155 Polis İhbar Hattı’na şikayet etmelidir. Bu gibi şikayetlere polis el koymakta ve değnekçilik yapanlara para cezası uygulanmakta. İBB Beyaz Masa ekipleri de şikayetleri değerlendirerek hukuki süreç başlatmaktadır.”

Değnekçilerin adeta tehdit ettiğini savunan bazı vatandaşlar ise şu bilgileri verdi: “Özellikle Taksim, Beşiktaş, Sarıyer ve Mecidiyeköy gibi hatlarda değnekçilerin sayısı çok fazlaydı. Aracınızı İSPARK hattına park ettikten hemen sonra gelip para istiyorlar. Her değnekçi 10 TL talep ediyor. Ancak buranın belediyeye ait olduğunu söyleyince ‘Biz aracınıza göz kulak oluyoruz. Hasar görebilir’ gibi sözlerle tehdit ediyorlar.”

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