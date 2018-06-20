Değnekçinin bayramı!
İSTANBUL Otopark İşletmeleri (İSPARK) 3 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca İstanbul’daki otoparkların yüzde 80’ini ücretsiz yapınca, değnekçiler bunu fırsat bildi.
İstanbul’da Taksim, Beşiktaş, Sarıyer ve Mecidiyeköy gibi noktalar başta olmak üzere birçok İSPARK noktasında değnekçiler halktan haksız yere para topladı. Konuyla ilgili olarak da 155 Polis İhbar Hattı’na birçok şikayet iletildi. Yol kenarlarında değnekçilik yaparak para kazanmanın cezası ise 108 lira. Değnekçilerin otopark fiyatı ise 10 liraydı ve 3 günlük kazançlarının en az 2 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.
CEZASI 108 LİRA
Değnekçilere para ödemek zorunda kalan binlerce İstanbullu, 155 Polis İhbar Hattı ve Beyaz Masa’ya şikayetlerini ilettiği belirtildi. İSPARK konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Yol üstlerinde Ramazan Bayramı’nda da üç gün ücretsiz otopark uygulaması yapıldı. Ancak bazı otoparklarda İSPARK personelinin olmamasını fırsat bilen değnekçilerin, vatandaşlardan para talep ettiği öğrenildi. Bu tür talepler yasal değildir. Araç sahipleri böyle bir taleple karşılaştıklarında para ödememeli ve durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi 153 Beyaz Masa ve 155 Polis İhbar Hattı’na şikayet etmelidir. Bu gibi şikayetlere polis el koymakta ve değnekçilik yapanlara para cezası uygulanmakta. İBB Beyaz Masa ekipleri de şikayetleri değerlendirerek hukuki süreç başlatmaktadır.”
Değnekçilerin adeta tehdit ettiğini savunan bazı vatandaşlar ise şu bilgileri verdi: “Özellikle Taksim, Beşiktaş, Sarıyer ve Mecidiyeköy gibi hatlarda değnekçilerin sayısı çok fazlaydı. Aracınızı İSPARK hattına park ettikten hemen sonra gelip para istiyorlar. Her değnekçi 10 TL talep ediyor. Ancak buranın belediyeye ait olduğunu söyleyince ‘Biz aracınıza göz kulak oluyoruz. Hasar görebilir’ gibi sözlerle tehdit ediyorlar.”
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