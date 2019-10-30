Değirmenciler sektörün rotasını Antalya'da çizecek

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "2'nci Dünya Değirmen Teknolojileri Konferans ve Sergisi"ni 31 Ekim-3 Kasım'da Antalya'da düzenleyeceklerini belirterek, "Değirmen makine üreticileri, sektör tedarikçileri, un sanayicileri, akademisyenler, kamu ve kurum temsilcilerinden oluşan 500'ü aşkın ulusal ve uluslararası katılımcı aynı çatı altında buluşacak ve geleceğe yönelik bir perspektif ortaya koyacak." dedi.



Demirtaşoğlu, AA muhabirine, DESMÜD'ün çalışmaları ve Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Türk değirmen imalatçılarını ve sektör makineleri üreticilerini tek çatı altında toplayan DESMÜD'ün 2017 yılında kurulduğunu hatırlatan Demirtaşoğlu, derneğin değirmencilik alanında çalışan tek sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Demirtaşoğlu, dernek üyesi firmaların 135 ülkeye değirmen makinesi satışı yaparak Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığına işaret ederek, "Türk değirmencilik sektörü, ülkemizde fazla bilinmemesine rağmen dünyada çok güçlü bir marka ve küresel piyasada 2018 sonu rakamlarıyla 1,62 milyar dolarlık satışla ihracatta lider konumda. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı olan 2023'te ihracatımızı 7 milyar dolara ulaştırmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

"ENDÜSTRİ 4.0'I 15 YIL ÖNCE UYGULAMAYA BAŞLADIK"

Değirmen makineleri sektörü olarak büyüme hedeflerini yakalamak için var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Demirtaşoğlu, son 2 yılda 120 milyon dolarlık Ar-Ge yatırım planı ortaya koyduklarını ve bu yıl en az yüzde 30-40 büyüme elde etmek istediklerini bildirdi.

Demirtaşoğlu, Türk değirmen makine şirketlerinin, Almanya ve Japonya menşeli firmalarla rekabet halinde olduğunu, bu nedenle sektör olarak ülke genelinde yaklaşık 15 yıl önce "Endüstri 4.0"ı uygulamaya başladıklarını anlattı. Az miktarda ithalatla yüksek katma değerli değirmen makineleri ürettiklerini ve dünyaya sunduklarını vurgulayan Demirtaşoğlu, "Ülkedeki ihracatın kilogram bedeli 1,5 dolar civarındayken değirmen makine sektöründe bu tutar 12,5 dolara ulaştı." ifadesini kullandı.

Demirtaşoğlu, Türk değirmen makine sektörünü daha ileri seviyelere taşımak adına yeni gelişen teknolojileri takip etmeyi, pazar fırsatları ve iş birliği imkanlarını geliştirmeyi, bilimsel ve sektörel araştırmalara destek vermeyi hedeflediklerini söyledi.

DESMÜD olarak bu çerçevede uluslararası fuar, konferans ve sergi gibi etkinlikleri de takip ettiklerini belirten Demirtaşoğlu, şunları kaydetti:

"Uluslararası organizasyonları takip etmekle kalmayıp, DESMÜD olarak biz de geçen yıl 'Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi (World Mill Tech) Fuarı'nı İstanbul'da düzenledik. 27 ülkeye 600'den fazla makine satarak, 100 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdik. Ardından Antalya'da '1'inci Dünya Değirmen Teknolojileri (World Mill Tech) Konferans ve Sergisi'ni organize ettik ve sektörün önde gelenleriyle Türkiye'nin değirmencilik sektöründe neler yapabileceğini tartıştık. '2'nci Dünya Değirmen Teknolojileri Konferans ve Sergisi'ni de 31 Ekim-3 Kasım'da yine Antalya'da düzenleyeceğiz. Değirmen makine üreticileri, sektör tedarikçileri, un sanayicileri, akademisyenler, kamu ve kurum temsilcilerinden oluşan 500'ü aşkın ulusal ve uluslararası katılımcı aynı çatı altında buluşacak ve geleceğe yönelik bir perspektif ortaya koyacak."