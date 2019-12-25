Değerli Konut Vergisi gözden geçecek

DEĞERİ 5 milyon liranın üzerindeki konutlar için getirilen vergiye yönelik eleştiriler AK Parti yönetiminde de yankı buldu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değerli konut vergisinin gözden geçirilmesi talimatını verdiğini, 1 yıl ertelemenin sözkonusu olduğunu açıkladı. Gelin şimdi bu kararın perde arkasını aralayalım.

Partinin kurmayları, bu verginin yarattığı sorunları önce kendi aralarında değerlendirdiler ardından da Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önünde dile getirdiler. Değerleme sürecindeki sıkıntıları anlatan kurmaylar, düzenlemenin kamuoyunda “varlık vergisi” olarak algılatılmaya çalışıldığına özellikle dikkat çektiler. Uygulamanın sınırlarının sağlıklı belirlenmediği, vatandaşların mağdur olduğu yönündeki eleştirileri AK Parti kurmayları haklı bulduklarını da anlattılar. Bazı AK Parti yöneticileri “Dedesinden miras kalmış, ev eski, emekli maaşı ile geçiniyor ama konutun değeri 5 milyon liranın üzerinde tespit edilmiş. Vatandaş bunun vergisini ödeyemez. İtiraz edilebiliyor ama bu süreçler daha fazla karışıklığa neden olacak” görüşünü de ilettiler.

Kurmaylarını dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı eleştirileri haklı buldu. Erdoğan, “100-150 bin vatandaşı etkileyeceği söyleniyordu. Ama anladığımız kadarıyla bu rakamdan daha fazla insanı ilgilendiriyor. Bu konuya yeniden eğilelim. Gerekirse uygulamayı bir yıl erteleyelim. Bu süre içinde, daha derli toplu ve hakkaniyetli düzenleme yapalım” talimatını verdi.

Değeri 5 milyon liranın üzerinde olan konutlar için getirilen vergiye yönelik tepkiler, konutların değer belirlenmesi yönteminde yoğunlaşırken vergi alınacak ev sayısının da beklenenin çok üzerinde olduğu görüldü. Özellikle miras yoluyla bu evlerin sahibi olup getirilen vergiyi ödeyecek gücü olmayan insanların da bulunması tartışmayı büyüttü. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Değerli Konut Vergisi nedeniyle tebligatlar gönderilmeye başlanmıştı. Konut sahiplerine 15 günlük itiraz süresi verilmişti. Konutun değeri 5 milyon TL ile 7.5 milyon TL arasındaysa binde 3, 7.5 TL ile 10 milyon TL arasındaysa binde 6, 10 milyon TL ve üzerindeyse binde 10 vergi ödenecekti.

NE YAPILABİLİR?

AK Parti yönetimi, gelen tepkiler ve eleştiriler değerlendirildiğinde neler yapılabileceğini de tartışıyor. İlk planda, tek konutu olanların bu vergiyi ödememesi düşünülüyor. Bir başka öneri ise değerli konuta miras yoluyla sahip olan kişinin, aylık gelirine bakılması ve belli kriterin altında olanların vergiden muaf tutulması. Yeni düzenleme yapılmadan önce muhalefet partilerinin görüşü de alınacak.