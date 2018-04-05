Değer kaybının nedeni enflasyon
TÜRK Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, “Enflasyonu kontrol altına alan bir politikayı daha iyi uyguladığımız ve hayata geçirdiğimiz zaman inanıyorum ki kur da istikrara yüzde 100 kavuşacak” dedi.
Bilecik, AA Finans Masası’na konuk oldu. Erol Bilecik, doların geldiği seviyenin piyasalara etkisini değerlendirirken, TL’nin son dönemde diğer gelişmekte olan ülkelere bakıldığında bir miktar negatif ayrıştığını, bunun en önemli nedeninin enflasyon olduğunu söyledi.
Erol Bilecik, devamla şunları kaydetti: “Enflasyonu kontrol altına alan bir politikayı daha iyi uyguladığımız ve hayata geçirdiğimiz zaman inanıyorum ki kur da istikrara yüzde 100 kavuşacak.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle