Defacto’da talep 3-4 Mayıs'ta toplanacak
Giyim perakendeciliği alanında faaliyet gösteren Defacto'nun halka arzında hisse başına fiyat 12.5 ile 15 lira aralığında belirlenirken, talepler 3-4 Mayıs'ta alınacak.
Halka arza aracılık eden İş Yatırım tarafından Cuma gecesi KAP'a yapılan açıklamaya göre halka arz esnasında sermayesi 212.6 milyon liradan 229.7 milyon liraya yükselecek olan şirketin ortak satışı dahil olmak üzere 59.5 milyon lira nominal değerli hissesi halka arz edilecek.
Halka arza fazla talep gelmesi halinde 8.9 milyon lira nominal değerli hisse de ortaklar tarafından satılacak.
Buna göre halka arz büyüklüğü ek satış dahil 855.8 milyon lira ile 1 milyar lira gerçekleşecek.
Halka arza Ak Yatırım ve İş Yatırım aracılık ediyor.
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