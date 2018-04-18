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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.04.2018 - 11:44, Son Güncelleme:

DeFacto mayısta halka açılmayı planlıyor

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DeFacto mayısta halka açılmayı planlıyor

DeFacto Üst Yöneticisi Ateş: "Yasal onay süreçlerine bağlı olarak mayıs ayı içerisinde Borsa İstanbul'da işlem görmeyi hedefliyoruz. Halka açıklık oranımızın yüzde 25,93 olması beklenmekte" açıklamasında bulundu.

DeFacto Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Ateş, mayıs ayında Borsa İstanbul'da işlem görmeyi hedeflediklerini belirterek, "Halka açıklık oranımızın yüzde 25,93 olması beklenmekte. Ek satış kapsamında halka açıklık oranı ise yüzde 29,81 olacak." dedi.

Ateş, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede DeFacto'nun mayıs ayında halka açılmasının planlandığını açıkladı.
Son 7 yılda 8 kat ciro büyümesi gerçekleştirdiklerini, 2017 yılında cirolarını 2 milyar 649 milyon liraya çıkardıklarını bildiren Ateş, halka arza ilişkin şu bilgileri verdi:

"2017'de önceki mali yıla oranla ciromuzu yüzde 30,3, karlılığımızı ise yüzde 39 büyüttük. Şirketimiz, güçlü büyüme performansını karlılığını koruyarak gerçekleştirdi. Bir Türk markası olarak bugün Türkiye dahil dünyanın 24 ülkesinde olan şirketimiz, yeni yatırımlarla birlikte gelecekte dünyanın her yerinde olmayı planlamakta. Yasal onay süreçlerine bağlı olarak mayıs ayı içerisinde Borsa İstanbul'da işlem görmeyi hedefliyoruz. İşlem kodumuz DFCTO olarak belirlendi.

Halka açıklık oranımızın yüzde 25,93 olması beklenmekte. Ek satışa konu payların tamamının satılması halinde halka açıklık oranı ise yüzde 29,81 olması planlanmaktadır. Halka arz ile şirketin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, sermaye artışı yoluyla kaynak elde edilmesi, şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi hedeflenmektedir."
Ateş, DeFacto paylarının halka arzının, Ak Yatırım ve İş Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde oluşturulacak bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirileceğini söyledi.

Şirketin halka arz ile birlikte kurumsallaşma sürecini devam ettirerek uluslararası piyasalardaki kredibilitesini artırmayı hedeflediğine dikkati çeken Ateş, "Ayrıca, yurt içinde ve yurt dışında ileride oluşabilecek inorganik büyüme fırsatlarının değerlendirilmesini planlıyoruz. Şirket, bu ihraç edilen yeni paylar sonucunda elde edeceği halka arz kaynaklarını borç kaldıraç oranının düşürülmesinde ve yeni yatırımlarda kullanmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ateş, Türkiye'nin 2017 yılını yüzde 7,4 büyümeyle kapattığını anımsatarak, "Türkiye, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine emin adımlarla yürüyor. Biz de DeFacto olarak yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

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