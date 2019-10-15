DEAŞ’ın para trafiğine MASAK darbesi

MASAK’tan edinilen bilgilere göre, son dönemde emniyet güçleri tarafından DEAŞ’ın ülkeler arası para transferini yöneten kişilere yönelik operasyonlarda birçok gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalarla Türkiye ve Suriye’de bulunan ve örgütün paravan olarak kullandığı kuyumcu veya döviz büroları üzerinden örgüt mensuplarının illegal para transferi yaptığı belirlendi. MASAK, söz konusu illegal döviz zincirlerinden Al-Haram, Al-Hebo, Al-Khalidi ve Saksouk’u 9 Ekim’de ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) terör listesine konulmasından çok önce 2016-2017 yıllarında istihbarat ve kolluk birimleriyle yürütülen anlık ve etkin bilgi değişimi sayesinde izlemeye alarak analiz etti. Kurum, ulaştığı sonuçları ilgisine göre istihbarat, kolluk ve savcılık makamlarıyla paylaştı.

Bu dönemde, Al-Hebo, Al-Khalidi illegal döviz zinciri içinde yer aldıklarından şüphe edilen 18 şahıs ve 5 şirketin finansal kuruluşlar nezdindeki milyonlarca dolarlık hesaplarına Hazine ve Maliye Bakanlığınca 7 gün süreyle bloke konuldu.

İZLERİ SÜRÜLDÜ

Uluslararası para gönderme hizmeti verdikleri yönünde kendi web sitelerinde ya da sosyal medya hesaplarında iletişim ve hesap bilgisi paylaşan hawala zincirlerinin Türkiye’nin farklı illerindeki mensuplarının bu bilgiler üzerinden MASAK tarafından izleri sürüldü. Bu analiz çalışmaları sayesinde Al-Haram, Al-Hebo, Al-Khalidi ve Saksouk isimli illegal hawala zincirleriyle ilişkide olduğu değerlendirmesine ulaşılan birçok gerçek ve tüzel kişi hakkında ilgisine bilgi notları ve raporlar gönderildi. Al-Haram’la ilişkide olduğu bilgisine ulaşılan Türkiye’nin 10 ilindeki 24 gerçek kişi ve 3 tüzel kişi hakkında da bu kapsamda gereği yapıldı.

BDDK DA BİLGİLENDİRİLDİ

MASAK tarafından yapılan analiz çalışmaları sonunda, illegal hawala zinciri işleten şahıslar hakkında hem terörizmin finansmanı suçu, hem de lisanssız şekilde ödeme kuruluşu faaliyetlerinde bulunmak suçlarından savcılık makamlarına suç duyurusunda bulunuldu. MASAK’ın analizlerinde lisanslı ödeme kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği halde illegal hawala zincirlerinin finansal trafiğine bulaştığı tespit edilen ödeme kuruluşları acenteleri hakkında da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bilgilendirildi.

İllegal hawala zincirleri, Türkiye tarafından, DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin fon transferleri açısından en riskli alan olarak görülüyor ve kurumlar arası eşgüdümle bu yapılanmalar kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele sistemi (AML/CTF) açısından öncelikli alanlar olarak değerlendiriliyor.