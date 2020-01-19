Davos'ta Türkiye trafiği

HER yıl ocak ayının son haftasında dünyanın önde gelen siyaset, ekonomi ve sivil toplum aktörlerini ağırlayan Davos Zirvesi, bu yıl ABD-İran gerginliği, Çin-ABD ticaret savaşları ve dünyanın karşı karşıya olduğu iklim değişikliğinin riskleri gibi oldukça önemli bir gündemle başlıyor. 21-24 Ocak arasında gerçekleşecek zirve için Türkiye bu yıl görünürlüğünü arttıracak önemli bir adım attı. Zirve’nin gerçekleştiği bölgenin en merkezi noktalarından birinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın liderliğinde ve Türkiye Bankalar Birliği’nin katkılarıyla bir Türkevi kuruldu. Türkiye Varlık Fonu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin üst yöneticileri burada, dünya ekonomisinin nabzını tutan kurumların tepe yöneticileri ile ikili görüşmeler yapacak. Bu yıl açılan Türkevi, Türkiye’nin Davos’taki görünürlüğünün giderek daha fazla artacağının habercisi. Ekonomi yönetimi, zirve etkinliklerini her yıl daha da artırarak Türkiye’nin büyüme hedeflerine paralel olarak yabancı yatırımcı ilgisini artırmayı amaçlıyor. Türk heyetine ve Türkevi’ne yoğun ilgi daha zirvenin hazırlık aşamasında başladı. Türk heyetinin zirve boyunca yapacağı görüşmeler için randevular şimdiden doldu. Hatta kimi yatırımcıların randevu için haber bekledikleri belirtildi.



3 BİN KATILIMCI



Randevu talepleri ağırlıklı olarak İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) ile ilgili görüşmek isteyen global finans kuruluşlarının tepe yöneticilerinden geldi. Siyaset ve iş dünyasından 3 binden fazla üst düzey ismin katıldığı Davos Zirvesi süresince açık olacak Türkevi’nde diğer ülkelerin varlık fonları, önde gelen finansal kuruluşları, düzenleyici kuruluşlar, yatırım fonları ve medya temsilcileri ağırlanacak. Türkevi’nde ağırlanan misafirlere hem burada Türkiye’yi temsil eden kurumların faaliyetleri aktarılacak, hem de İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) tanıtılacak. Zirve boyunca son bir yılda birçok yeni faaliyet ve projeyi hayata geçiren Türkiye Varlık Fonu’nun Genel Müdürü Zafer Sönmez, kurumun yol haritası ile kısa ve orta vadeli hedeflerini paylaşacak. Türkiye’nin bölgesel finansal merkez olma hedefiyle başlatılan İFM projesinin gayrimenkul, mevzuat ve ekosistem boyutlarındaki ilerlemeler ve hedefler paylaşılacak. Uluslararası şirketlerin İFM projesini tanıması için Türkevi önemli bir fırsat olacak. İFM’nin ana yatırımcılarından olan Türkiye Varlık Fonu’nun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nden yetkililer, bir hafta boyunca ziyaretçilere projeyi anlatacak. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yetkilileri ise bir hafta boyunca Türkiye’deki yatırım ortamını ve bu alandaki fırsatları global yatırımcılara aktaracak.

LOGODA 50. YIL VURGUSU



DÜNYA Ekonomik Forumu’nun kurucusu Klaus Schwab’ın üniversite bitirme tezi olarak hazırladığı projeyi hayata geçirmesiyle başlayan Davos Zirvesi bu yıl 50. kez dünyanın önde gelen kanaat önderlerini bir araya getiriyor. WEF yönetimi, yarım asrı geride bırakan zirvenin logosuna bu yıl 50. yıl ifadesini ekledi.

ZİRVENİN 'EN'LERİ VE 'İLK'LERİ



DÜNYA Ekonomik Forumu (WEF) tarafından düzenlenen Davos Zirvesi bu yıl 50. kez gerçekleşiyor. Özel sürprizlerle hazırlanılan bu yılki zirvenin logolarına 50. yıl ifadesi eklendi. WEF’in 50. yıla özel hazırladığı filmde ise Davos’un ‘ilk’lerine ve ‘en’lerine değinildi. Filmde, Davos Zirvesi’nin 50 yıl önce henüz birçok hastalık için aşının bulunmadığı, dünyanın birçok önemli köprü ve anıtsal binanın henüz inşa edilmediği bir dönemde başladığı belirtilirken, henüz cep telefonlarının ve internetin de olmadığı bir dünya vurgusu yapıldı. Davos Zirvesi’nde sağlanan diyalog ortamı ile savaşların durdurulduğu, dünyanın iyileştirdirildiği, birleştirildiği mesajı verildi. Bu kapsamda Davos’un dış mekanlarına yerleştirilen görsellerden birinde de 1990’larda Türkiye-Yunanistan arasında Davos’ta gerçekleşen müzakerelere de yer verildi.

TÜRKİYE'DEN ÜÇ BAKAN KATILIYOR



TÜRKİYE’den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılacağı Davos Zirvesi’ne Türk iş dünyasından da isimlerin katılımı söz konusu.

ÇEVRECİ AKTİVİST GRETA THUNBERG DE ORADA

DÜNYANIN öncelikli ekonomik, siyasi ve çevre sorunlarına çözüm üretme iddiası taşıyan Davos Zirvesi katılımcıların üst düzey oluşu kadar, insan hakları ve çevre aktivistlerinin protestolarıyla da gündeme geliyor. Son yıllarda sürdürülebilirlik konusunu gündemin önemli maddeleri haline getirmeye özen gösteren Davos Zirvesi’nin bu yılki dikkat çeken konuklarından biri de 17 yaşındaki çevreci aktivist Greta Thunberg. Thunberg’in zirvede, “Çevreyle ilgili çalışmalar yetersiz, şimdi panikleme zamanı’ yönünde mesaj vermesi bekleniyor.