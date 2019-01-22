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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.01.2019 - 17:32, Son Güncelleme:

Davos'ta küresel ekonominin 2019 riski "yavaşlama"

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Davos'ta küresel ekonominin 2019 riski "yavaşlama"

49. Dünya Ekonomik Forumu'nun ilk gününde gerçekleşen oturumlarda, uzmanlar, küresel ekonomiyi masaya yatırdı.

İsviçre'nin Davos kasabasındaki 49. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) ilk gününde gerçekleşen oturumlarda, uzmanlar, ABD, Avrupa ve Çin’de bu yıl yavaşlayacak büyümenin küresel ekonomi için risk oluşturduğuna dikkati çekti.

WEF'in ilk gününde gerçekleşen oturumlarda, uzmanlar, küresel ekonomiyi masaya yatırdı. Uzmanlar, 2008 finansal krizinin ardından mali genişleme politikası ve düşük faiz nedeniyle artan özel ve kamu borç seviyelerinden dolayı bugün küresel büyümedeki yavaşlamaya nasıl cevap verileceği konusundaki endişelerin arttığına işaret ediyor.

Küresel ekonomiyi yakından takip eden uzmanlar, 2019’da Çin, Avrupa ve ABD dahil başlıca ekonomilerde yavaşlama bekliyor. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin'deki büyümenin yüzde 6’ya gerilemesi öngörülüyor.

Uzmanlar, küresel büyümenin bu yıl "ılımlı" ve "istikrarlı" olmasını öngörürken, büyüme üzerinde İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılması, iklim değişikliği ve siber saldırılar gibi bir dizi ciddi riskin bulunduğunu kaydetti.

"ÇİN'DE YAVAŞLAMA BİR ÇÖKÜŞ DEĞİLDİR”
Çin Menkul Kıymet Düzenleme Komisyonu Başkan Yardımcısı Fang Xinghai, Çin'de yavaşlamanın bir çöküş olmadığını belirterek, emlak ve altyapı gibi aşırı ısınan sektörlerdeki düşüşün, piyasalar için "yararlı" düzeltmeler sağlayabileceğini söyledi.

London School of Economics Öğretim Üyesi Jin Keyu de ABD ve Çin arasındaki son ticari ihtilafların her iki ülkenin ihracat rakamlarını aşağı yönlü etkilediğine işaret ederek, "Ticaret savaşlarının arka planda da bir yararı oldu. Ticaret ihtilafları, Çin'e gerekli reformları yapması ve ekonomisini açması için dış baskı yaptı." diye konuştu.

Çin'in çoğu kredisinin finansal sektöre veya devlete ait işletmelere gittiğini aktaran Keyu, "Çin'de hanehalkından gelecek daha fazla tüketim, diğer ülkelerden düşecek talebi dengeleyebilir. Bu da küresel ekonomi için potansiyel parlak bir nokta." ifadelerini kullandı.

"ÇİN'İN ABD TAHVİL PİYASASINA YATIRIMINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"
Bridgewater Associates Yönetim Kurulu Başkanı Ray Dalio ise ABD'nin yüksek düzeydeki kamu borcuna dikkati çekerek, gelecek birkaç yıl içinde borç miktarlarının risk kaynağı olacağını söyledi.

Dalio, geleneksel olarak Çin’in ABD’nin tahvillerine yatırım yaptığını, siyasi tartışmaların Çin’in ABD’ye borç verme ilgisini etkilemeyeceğini ifade ederek, "Çin'in ABD tahvil piyasasına yatırımını önemli ölçüde azaltacağını düşünmüyorum." dedi.

MERKEZ BANKALARININ ILIMLI BÜYÜMEYE TEPKİSİ
WEF'e katılan uzmanlar, mali politikalardaki sıkılaştırmanın hafifletilmesi ve reformların, gelecek yıllarda yavaşlamayı telafi edebileceğini belirterek, para politikalarında, faizler sıfırlandığı veya düşük kaldığı için çoğu merkez bankasının manevra alanı kalmadığını vurguladı.

UBS Yönetim Kurulu Başkanı Alex Weber, bu yıl Fed’in bir ya da 2 kez faiz artırımı yapacağını öngördüklerini ifade ederek, küresel ekonomideki sıkıntılar göz önüne alındığında "agresif sıkılaştırmanın" olası olmadığını söyledi.

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