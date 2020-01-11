Davos'a THY Lounge

HER yıl ocak ayının son haftasında dünya siyasetinin ve ekonomisinin önemli aktörlerini ağırlayan Davos Zirvesi, bu yıl 50. yılın heyacanıyla hazırlanıyor. 21-24 Ocak’ta İsviçre’nin Davos kentinde gerçekleşmesi planlanan zirvenin ana teması ‘Sürdürülebilir ve İşbirlikçi Bir Dünya İçin Hissedarlar’ olarak belirlendi. Türkiye de geçen yıllara göre daha özel bir önemle hazırlanılan bu yılki zirveye Davos’un en merkezi alanlarından birinde Türk Evi kuracak. Davos’da kurulacak Türk Evi’nin konsepti, Türk Hava Yolları’nın CIP Lounge’u şeklinde olacak. Türk Evi’ndeki ikramları ise Türk Hava Yolları’nın yemek tedarikçisi Do&Co hazırlayacak. Davos Zirvesi’nin kalbi olarak görülen ana oturumların yapıldığı otelin yakınında kiralanan mekan şu sıralar THY’nin CIP Lounge’ı konseptinde dekore ediliyor.

MAKETLER DAVOS YOLUNDA

Türk Evi’nde ayrıca Türkiye’nin İstanbul Finans Merkezi gibi uluslararası yatırımcıların dikkatini çekmek istediği önemli altyapı projelerinin tanıtımı için de özel bir mekan hazırlanıyor. Şimdiden bazı projelerin maketleri Davos’a gönderildi, bazıları da hazırlanıyor. Tüm katılımcılara açık olan Türk Evi’nde ayrıca özel sektör temsilcilerinin ikili görüşmeler yapabileceği özel odalar da yer alacak. Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dünya Ekonomik Forumu (WEF) yetkilileri bu yıl Türkiye’nin katılımına özel önem veriyor. Türk heyeti için olabilecek tüm imkanların seferber edildiğini kaydeden kaynaklar, “Türk Evi’nin lokasyonu çok iyi. Her yıl Davos’a katılanlar havanın soğukluğundan, otellerin sosyalleşme alanlarının küçüklüğünden şikayet ederler. Türkiye geçmiş yıllarda da Türk Evi gibi bazı etkinlikler gerçekleştirmişti. Bu yıl ki konsept ve hazırlıklar oldukça güzel. Türk Evi, ikili görüşme ve sosyalleşme için mekan sıkıntısı yaşayan global aktörlerin önemli bir buluşma noktası olabilir” diye kouştu.

3 BİNDEN FAZLA KATILIMCI

Bu yıl dünyanın her yerinden 3 binden fazla siyasetçi, iş insanı, sivil toplum temsilcisi ve sanatçının katılması beklenen Davos Zirvesi’nde, ‘hissedar kapitalizmi’nin anlamının somutlaştırılması, hükümetlerin ve uluslararası kuruluşların Paris Anlaşması kapsamında ortaya konan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde sağlanan gelişmenin izlenmesi, teknoloji ve ticaret yönetişimi gibi konulara ilişkin tartışma ortamı hazırlanacak. WEF Başkanı Klaus Schwab, bu yılki temaya ilişkin açıklamasında, “İnsanların, küresel ısınmanın 1.5 derece ile sınırlandırılması hedefine elitlerin (zenginlerin) ihanet ettiğine inanıyor. Dünyanın kritik bir dönemeçten geçtiği bu süreçte bizlerin, bir ‘Davos 2020 Manifestosu’ ilan etmemiz gerekiyor. Çünkü WEF 50 yıl önce, şirketlere amaçlarını gözden geçirmelerini sağlamak, hükümetlere ve şirketlere puan kartları verilmesini sağlamak ve gelecek 50 yıla nasıl katkı yaparız sorularına cevap aramak için kurulmuştu” ifadelerini kullandı.

TRUMP BU YIL GİDİYOR

ABD başkanı Donald Trump bu yılki zirveye katılacağını açıklayan ilk liderlerden biri oldu. Geçen yıl ülkesindeki bütçe tartışmaları nedeniyle ‘hükümetin kapalı olması’nı gerekçe gösteren Trump, Davos programını iptal etmişti. Bu yıl ise Başkan Trump, kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner ile birlikte, Hazine Bakanı, Steven Mnuchin ve Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile birlikte Davos’a gideğini duyurdu.

DÜNYA NASIL KURTULUR

BİR süredir küresel ısınma ve sürdürülebilirlik konularına oturumlardında yer veren WEF bu yılki zirvenin ana temasını sürdürülebilirlik üzerine kurdu. Zirve boyunca ele alıncak 7 başlık şöyle:

Adil ekonomi

Sağlıklı gelecek

Daha iyi şirket/işletme

Gelecek için iş

Jeopoltiğin ötesi

Faydalı teknoloji

Dünyayı nasıl kurtarırız

Davos’u Türk şirketi yeniledi

50. yılda Davos Zirvesi’nin ünlü koltukları dahil tüm görünümünü değiştiriyor. Dekorasyondaki bu değişikliği ise bir Türk şirketinin üstlendiği öğrenildi. Salonların ve konuşmacıların adlarının yazıldığı tüm görsel malzemeler, sandalye ve koltuklar dahil tüm mobilyaların Türkiye’de yapıldığı ve gönderildiği belirtildi. Türkiye’den salonların görsel malzemeleri dahil Davos zirvesi için 10 TIR malzeme gittiği kaydedildi. Bu yıl dekorasyonda köklü bir değişime giden WEF yönetiminin plastik malzeme kabul etmediği ve tüm kullanılan malzemelerin geri dönüşümlü olması şartı getirdiği de paylaşılan bilgiler arasında.

DAVOS’UN ÜNLÜ KOLTUKLARI DEĞİŞTİ

DÜNYA konferans literatürüne ‘Davos oturma düzeni’ ifadesini kazandıran Davos zirvesinin öne çıkan meşhur beyaz koltukları bu yıl değişti. Yeni koltuklar Türkiye’den gitti.

TÜRKİYE’DEN 3 BAKANLI KATILIM

TÜRKİYE’den bu yıl özel sektörün katılımının zayıf olması beklenen Davos’a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoşoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılması bekleniyor. Türkiye’nin resmi heyetinde ayrıca Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ve Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez’in de yer almasının planlandığı belirtildi.