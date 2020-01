Davos yarın başlıyor

Dünyanın etkili siyasetçileri ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin katılacağı Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) bu yılki zirvesi yarın İsviçre'nin Davos kasabasında "Uyumlu ve sürdürülebilir bir dünyanın tarafları" temasıyla başlayacak.



Bu yıl 50'ncisi düzenlenecek Davos Zirvesi'ne 117 ülkeden 3 bin iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak.



"Uyumlu ve sürdürülebilir bir dünyanın tarafları" ana temasıyla düzenlenecek zirve, küresel gündemde öne çıkan, gelir eşitsizliği, siyasi kutuplaşma, çevre ve iklim krizi, küresel ekonominin durumu, paydaşların kapitalizmi, sürdürülebilir kalkınma, teknoloji, ticaret ve 4'üncü sanayi devrimi gibi çeşitli başlıklara odaklanacak.



Davos toplantıları bu yıl, "Sağlıklı gelecekler", "Gezegen nasıl kurtulur", "Jeopolitiğin ötesinde", "Adil ekonomiler", "İyilik için teknoloji", "Daha iyi iş", "Toplumun ve çalışmanın geleceği" temalarında 400'e yakın açık ve kapalı oturumla gerçekleştirilecek.



Davos'ta 50'den fazla ülke devlet başkanı ve başbakan düzeyinde temsil edilecek. Zirveye, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsviçre Konfederasyon Başkanı Simonetta Sommaruga, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Norveç başbakanı Erna Solberg, Pakistan Başbakanı İmran Han, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy katılacak.



Zirvede, uluslararası kurumlar da üst düzeyde temsil edilecek. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Sekreteri Roberto Azevedo, OPEC Genel Sekreteri Muhammed Sanusi Barkindo, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Davos'ta olacak.



Davos'ta Türkiye'yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal temsil edecek.



Çavuşoğlu'nun "Ortadoğu ve Afrika Jeopolitik görünümü" ve "NATO'nun geleceği", Albayrak'ın da, "Küresel büyüme gündemini şekillendirmek" başlıklı oturumda konuşması bekleniyor.



Türkiye'nin büyük firmalarının üst düzey yöneticileri de Davos programlarını takip edecek. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özdemir, SOCAR Başkanı ve TANAP Yönetim Kurulu Başkanı Rövnag Abdullayev, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve Cüneyd Zapsu gibi iş insanlarının Davos'a katılmaları öngörülüyor.

Küresel ölçekte faaliyet gösteren çok uluslu büyük şirketlerin temsilcileri de Davos Zirvesi'nde yer alacak. Apple, Google, Facebook, Microsoft, Huawei, Volkswagen, Siemens, UPS, Maersk, Engie, Renault, Airbus, Total, Eni,

Bayer, Deutsche Bank, Henkel, Tata, Hitachi, Mitsubishi, Alibaba, Gazprom,

Saudi Aramco, Novartis, Nestle, Barclays, HSBC, JP Morgan, Citi, IBM, Morgan Stanley, Coca-Cola, Pepsi, , Procter & Gamble, Qualcomm, Soros, Carlyl, Goldman Sachs, Axa, Uber ve Walmart gibi önemli şirketler toplantılara yüksek seviyede katılım gösterecek.

Davos, iş dünyası için fikir alışverişinde bulunmak ve network kurmak için önemli bir platform ortaya koyuyor. Bu çerçeve Davos'ta çok sayıda kapalı toplantı ve görüşme yapılıyor.



ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİMİ TARTIŞILACAK



Davos'un bu yılki toplantılarında küresel iklim değişimi ve çevre konularına da ağırlık verilecek. WEF'in yıllık olarak yayınladığı küresel risk raporuna göre, iklim ve çevre konuları uzun vadede en acil riskler olarak nitelendiriliyor.



Artan sıcaklıkların ağır ekonomik, sosyal ve çevresel sonuçlara neden olabileceği belirtilen raporda, araştırma tarihinde ilk defa uzun vadede iklim ve çevre konularının en acil riskler olarak ön plana çıktığı vurgulanıyor.



Raporda, 10 yılda karşılaşılacak risk görünümünde aşırı hava koşulları, iklim, doğal afetler, biyoçeşitlilik kaybı ve insan nedeniyle ortaya çıkabilecek çevresel felaketler ilk sıralarda yer alıyor. Bu konulara Davos toplantılarında önem verilmesi bekleniyor.



İklim aktivisti Greta Thunberg'ün de Davos'a katılması ve konuşma yapması öngörülüyor.



ERDOĞAN'IN "ONE MİNUTE" ÇIKIŞI DAMGA VURMUŞTU



Davos toplantıları, dünya ekonomisine ilişkin konuların tartışıldığı belli başlı zirvelerden olsa da Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ocak 2009'da Başbakan sıfatıyla katıldığı zirvedeki "One Minute" (Bir Dakika) çıkışı ile biliniyor.



Söz konusu toplantıda dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in Gazze saldırılarını meşrulaştıran sözleri ve diplomatik sınırları ihlal eden davranışı karşısında Erdoğan, tepkisini göstermişti. Erdoğan'ın uluslararası kamuoyunda "One Minute" çıkışı olarak hatırlanan tepkisi, Arap kamuoyu başta olmak üzere tüm dünyada yankı uyandırmıştı.



Erdoğan'ın, Peres'e "Sesinin benden çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum" sözleriyle verdiği karşılık ve "Davos benim için bitmiştir" diyerek oturumu terk etmesi, uzun süre gündemde kalmıştı.