David Koch kimdir? Dünyanın en zengin 8'inci kişisiydi
Kanser tedavisi gören 79 yaşındaki sanayici ve politik aktivist David Koch hayatını kaybetti. Kültürel ve tıbbi kuruluşlara yönelik hayırseverliği ile bilinen David Koch'un hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, dünyanın en zengin 8'inci kişisi olan David Koch, kimdir?
Amerikalı bir işadamı olan David Hamilton Koch, hayırsever, politik aktivist ve aynı zamanda kimya mühendisidir. 1970 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük ikinci özel şirket olan aile şirketi Koch Industries'e katıldı. 1979'da bağlı kuruluşu olan Koch Engineering'in başkanı oldu. Koch, kültürel ve tıbbi kuruluşlara yönelik hayırseverliği ile biliniyordu. 3 çocuğu bulunan Koch 1970 yılında kardeşinin kurduğu Koch Industries’te göreve başlamıştı. 1980’de ABD Liberter Partisinden ABD Başkan Yardımcılığına aday oldu ve kampanyanın finanse edilmesine yardım etti. Kendisi ve erkek kardeşi Charles, siyasi savunma gruplarına ve neredeyse tamamen cumhuriyetçi olan siyasi kampanyalara bağışta bulundu.
2008 yılında New York Eyalet Tiyatrosu’nun yenilenmesi için 100 milyon dolarlık bir armağanda bulunması ardından David H. Koch Tiyatrosu olarak değiştirildi.
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