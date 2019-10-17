Dava sebebi operasyon!

HALKBANK, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) ABD federal savcıların düzenlediği iddianame hakkında açıklama yaptı. Bankadan yapılan açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı New York Güney Bölge Başsavcılığı tarafından Hakan Atilla davasında ileri sürülen iddialarla bağlantılı olarak bir iddianame hazırlanarak Halkbank hakkında dava açılmak üzere yargı sürecinin başlatıldığı belirtildi. İddiaların “Barış Pınarı Harekatı” sebebiyle, ABD hükümetince ülkemize karşı başlatılan yaptırımların bir parçası olarak ortaya atıldığı belirtilen açıklamada, “Bu haksız dava ile ilgili olarak uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm yasal haklarımız kullanılacaktır” denildi.

Açıklamada, bahse konu iddianamenin; yeni bir bilgi ve bulguya yer verilmeksizin, çoğunlukla Hakan Atilla davasında ileri sürülen iddiaları tekrarladığı ve bu davada ortaya konan girişimlerin Halkbank üzerinden tekrarlanmaya çalışıldığı kaydedilerek, şöyle denildi: “İddialara ilişkin Halkbank’ın masumiyetini ortaya koyan bağımsız inceleme sonuçlarının, kanıtları ile birlikte ABD Adalet Bakanlığı ile paylaşılmasına rağmen iddianame hazırlanarak dava açılması manidardır. Bununla birlikte;

Bankamız ABD’nin ikincil yaptırımlarını herhangi bir şekilde ihlal etmemiş olmakla birlikte, bankamızın ABD’de herhangi bir şubesi ve çalışanı bulunmadığından, ABD Adalet Bakanlığı’nın ikincil yaptırım kararları hakkında yargılama yetkisi yoktur. Buna rağmen iddianame düzenlemesi, tarihte bir ilk olmak üzere emsali görülmemiş bir hukuki yetki aşımıdır.

İddianamede, Hakan Atilla davasında da olduğu gibi, hukuk dışı yollarla elde edilen ve doğruluğu ispatlanmamış deliller kullanılmış, inanılırlığı hayli şüpheli olan tanıkların mahkemedeki sözlü beyanlarına itibar edilmiştir.

İddianamede ileri sürülen hususlar ile ilgili belge ve kanıtların önemli bir bölümü Halkbank tarafından kendilerine sunulduğu halde, bankamızın masum olduğunu gösteren bu belge ve kanıtlar Savcılık tarafından yeterli düzeyde değerlendirmeye alınmamıştır. Ayrıca, müteaddit defalar tarafımızca talep edilmesine rağmen konu ile ilgili önemli tanıkların bilgisine de başvurulmamıştır.

Hakan Atilla davasına ait temyiz süreci devam etmekte olup, bu sürecin sonuçlanması beklenmeksizin dava süreci başlatılmıştır.

Bankamız ile ABD Adalet Bakanlığı arasında meselenin iddianame düzenlenmeden çözümlenmesi için yapılan görüşmeler sonuçlanmadığı halde, söz konusu suçlamalar, Kahraman Ordumuzun sınırlarımızın güvenliğini sağlamak ve bölgede barışı tesis etmek üzere başlattığı “Barış Pınarı Harekatı” sebebiyle, ABD hükümetince Ülkemize karşı başlatılan yaptırımların bir parçası olarak ortaya atılmıştır.”

Halkbank’ın, sermayesinin yüzde 51’i kamuya ait bir banka olarak, kurumsal sorumluluklarının bilincinde bankacılık faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, “Her türlü finansal yükümlülüğünü yerine getirecek güç ve kararlılıktadır. Ayrıca, dava süreci boyunca gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında, Bankamızın güven ve itibarı ile finansal bünyesine zarar verecek nitelikte hareket edenler hakkında Bankacılık Kanunu ile uluslararası hukuktan kaynaklanan gerekli yasal süreçler başlatılarak maddi ve manevi tazminat haklarımız aranacaktır” denildi.

‘HUKUK DIŞI, ÇİRKİN BİR ADIM ATTILAR’



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD’de Halkbank’a yönelik iddianame hazırlanmasına yönelik açıklamalarda bulundu. İddianameye tepki gösteren Erdoğan, “Maalesef hukuk dışı, çirkin bir adım attılar” dedi. Erdoğan, “Bu işlerin ne kadar duygusal olduğunun ayrı bir ifadesi. Güya bu iş kapatılmıştı. Şimdi bunu yeniden Güney New York Savcılığı açmak suretiyle hukuk dışı çirkin bir adım attılar. Onların atacağı adımları göreceğiz, ona göre de tedbirlerimizi olgunlaştıracağız” diye konuştu.

BAĞIMSIZ İNCELEMELER ‘İHLAL YOK’ DEMİŞTİ



HALKBANK açıklamasında, şöyle denildi: “Daha önceki açıklamalarımızda Hakan Atilla davasında ileri sürülen iddialar ile bağlantılı ABD’li yetkili kurumların bankamızdan bilgi ve belge talebinde bulunduğu, bu taleplerinden ayrı olarak bankamızın gönüllü bir bağımsız inceleme süreci başlattığı ifade edilmiştir. ABD’li hukuk firması King & Spalding ile adli bilirkişi niteliğindeki veri analizi firması Exiger’a yaptırılan bağımsız incelemede 6 milyondan fazla belge, 8 milyonun üstünde SWIFT mesajı, 36 GB işlem verisi, 140 bin işlem dosyası incelenmiştir. İnceleme sonucunda bankamızın ABD’nin İran’a yönelik birincil ve ikincil yaptırımları ihlal etmediği, işlemlerinde şeffaf olmayan uygulama ve metotlar kullanmadığı ve bir tertip ve kumpasın içerisinde bulunmadığı belgelenmiştir. Firmalar, bu bulguları ABD Adalet Bakanlığı ile ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisine (OFAC) bildirmiştir.”

7 BANKA HİSSELERİNE AÇIĞA SATIŞ YASAĞI

BORSA İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Akbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, TSKB, Vakıfbank ve Yapı Kredi hisselerine dünden itibaren açığa satış yasağı getirdi. Borsa’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada yasağın geçici olduğu ve ne kadar süreceği belirtilmezken, SPK yasağın sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen alındığını belirtti. SPK açıklamasında, “Açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcı ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verilmiştir.”