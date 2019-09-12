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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
12.09.2019 - 08:40, Son Güncelleme:

Dava açıldı, memuriyetinden oldu! Anayasa Mahkemesi'nden 'gönül ilişkisi' kararı

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
Dava açıldı, memuriyetinden oldu! Anayasa Mahkemesi'nden 'gönül ilişkisi' kararı

Anayasa Mahkemesi aday memur iken hakkında dava açılan S.S'nin başvurusunu karara bağladı. Gönül ilişkisi nedeniyle açılan davada çıkan kararı Anayasa Mahkemesi değerlendirdi ve yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.

Anayasa Mahkemesi emsal sayılabilecek bir karara imza attı. Kınama cezası alan ve ardından da memuriyetle ilişiği kesilen Yargıtay Başkanlığı bünyesinde zabıt katibi olan S.S. hakkını Anayasa Mahkemesi’nde aradı ve sonuca ulaştı.

H.K. isimli şahısın açtığı dava nedeniyle mağdur olan S.S. hakkındaki iddialar ise gönül ilişkisine dayanıyor.

MAHKEME CEZA VERİYOR, MEMURİYETİNDEN OLUYOR

Z.K. ile evli olan H.K. S.S hakkında suç duyurusunda bulundu. Ceza yargılamasına ilişkin süreçte H.K.’nın iddiasına göre, S.S.’nin kendisini evindeki sabit hatlı telefondan arayarak eşi Z.K. ile gönül ilişkisi yaşadığını, eşinden ayrılması gerektiğini söylediğini, bununla birlikte Facebook’ta tarafına yönelik birtakım hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğunu ve bundan dolayı kişilik haklarının saldırıya uğradığını belirtti.

İDDİANAME HAZIRLANDI, KAMU DAVASI AÇILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise konuya ilişkin iddianame hazırladı ve kişilerin huzur ve sükununu bozma ve hakaret suçları iddiasıyla kamu davası açtı.

Kapatılan Ankara 18. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2013 yılında verdiği karara göre S.S hakkında huzur ve sükunu bozma suçundan 3 ay hapis, sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan 2.240 lira adli para cezası verilmesine ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

TANIKLAR VAR VE KARARA İTİRAZ OLMADI

Kararın gerekçesinde ise S.S. suçlamaları kabul etmemiş olsa da müşteki H.K.‘nın beyanı ve bu beyanları doğrulayan telefon görüşmeleri sırasında H.K.’nın yanında bulunan komşusu, çocuklarının bakıcısı, annesi ve arkadaşları olan tanıkların yeminli beyanları, telefon görüşmeleri ile ilgili kayıtlar gibi delillerle isnat edilmiş suçların işlendiği sabit olarak açıklandı.

S.S ise karara itiraz etmedi ve karar 17/12/2013 tarihinde kesinleşti.

H.K.-Z.K. BOŞANDI, Z.K, S.S. İLE EVLENDİ

Mahkeme devam ederken H.K. ile Z.K. Ankara 11. Aile Mahkemesi’nin 11/12/2013 tarihinde kesinleşen kararı ile boşandı. Ardından ise S.S. ile Z.K. 15/5/2015 tarihinde evlenerek 14/3/2018 tarihinde bir çocukları oldu.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARA BAĞLADI

Anayasa Mahkemesi yaptığı değerlendirmelerle birlikte hükmünü açıkladı ve özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, Anayasa’nın 20. Maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine, kararın bir örneğinin özel hayata saygı hakkı ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 13. İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine, toplamda 2714 lira yargılama giderinin başvurusu S.S.’e ödenmesine karar verdi.

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Son 24 saatte ne oldu? (12.09.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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