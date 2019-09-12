Dava açıldı, memuriyetinden oldu! Anayasa Mahkemesi'nden 'gönül ilişkisi' kararı
Anayasa Mahkemesi aday memur iken hakkında dava açılan S.S'nin başvurusunu karara bağladı. Gönül ilişkisi nedeniyle açılan davada çıkan kararı Anayasa Mahkemesi değerlendirdi ve yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.
Anayasa Mahkemesi emsal sayılabilecek bir karara imza attı. Kınama cezası alan ve ardından da memuriyetle ilişiği kesilen Yargıtay Başkanlığı bünyesinde zabıt katibi olan S.S. hakkını Anayasa Mahkemesi’nde aradı ve sonuca ulaştı.
H.K. isimli şahısın açtığı dava nedeniyle mağdur olan S.S. hakkındaki iddialar ise gönül ilişkisine dayanıyor.
MAHKEME CEZA VERİYOR, MEMURİYETİNDEN OLUYOR
Z.K. ile evli olan H.K. S.S hakkında suç duyurusunda bulundu. Ceza yargılamasına ilişkin süreçte H.K.’nın iddiasına göre, S.S.’nin kendisini evindeki sabit hatlı telefondan arayarak eşi Z.K. ile gönül ilişkisi yaşadığını, eşinden ayrılması gerektiğini söylediğini, bununla birlikte Facebook’ta tarafına yönelik birtakım hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğunu ve bundan dolayı kişilik haklarının saldırıya uğradığını belirtti.
İDDİANAME HAZIRLANDI, KAMU DAVASI AÇILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise konuya ilişkin iddianame hazırladı ve kişilerin huzur ve sükununu bozma ve hakaret suçları iddiasıyla kamu davası açtı.
Kapatılan Ankara 18. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2013 yılında verdiği karara göre S.S hakkında huzur ve sükunu bozma suçundan 3 ay hapis, sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan 2.240 lira adli para cezası verilmesine ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.
TANIKLAR VAR VE KARARA İTİRAZ OLMADI
Kararın gerekçesinde ise S.S. suçlamaları kabul etmemiş olsa da müşteki H.K.‘nın beyanı ve bu beyanları doğrulayan telefon görüşmeleri sırasında H.K.’nın yanında bulunan komşusu, çocuklarının bakıcısı, annesi ve arkadaşları olan tanıkların yeminli beyanları, telefon görüşmeleri ile ilgili kayıtlar gibi delillerle isnat edilmiş suçların işlendiği sabit olarak açıklandı.
S.S ise karara itiraz etmedi ve karar 17/12/2013 tarihinde kesinleşti.
H.K.-Z.K. BOŞANDI, Z.K, S.S. İLE EVLENDİ
Mahkeme devam ederken H.K. ile Z.K. Ankara 11. Aile Mahkemesi’nin 11/12/2013 tarihinde kesinleşen kararı ile boşandı. Ardından ise S.S. ile Z.K. 15/5/2015 tarihinde evlenerek 14/3/2018 tarihinde bir çocukları oldu.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARA BAĞLADI
Anayasa Mahkemesi yaptığı değerlendirmelerle birlikte hükmünü açıkladı ve özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, Anayasa’nın 20. Maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine, kararın bir örneğinin özel hayata saygı hakkı ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 13. İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine, toplamda 2714 lira yargılama giderinin başvurusu S.S.’e ödenmesine karar verdi.
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