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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
06.05.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Datça'da kampanya başlatıldı! Yabancı turist akın etti...

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Datça'da kampanya başlatıldı! Yabancı turist akın etti...

MUĞLA’nın Datça ilçesinde, el işi ürünler yaparak, aile ekonomisine katkıda bulunan bir grup kadın, malzeme ihtiyaçlarını daha ekonomik yollardan elde edebilmek için ’Senin çöpün, benim hazinem’ sloganıyla değiş tokuş uygulaması başlattı. Cumartesi günleri ’Kadın Pazarı’nda bir araya gelen kadınlar, kullanmadıkları çeşitli malzeme ve eşyaları değiştirerek, ceplerinden para çıkmadan değerlendiriyor.

Datça’da pazartesi günleri kurulan ’Kadın Pazarı’nda, el emeği ürünlerini satışa sunan kadınlar, malzeme ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla eski yöntemi yeniden canlandırdı.

Datçada kampanya başlatıldı Yabancı turist akın etti...

Eskilerin ’takas’ diye adlandırdığı yöntemle evlerinde kullanmadıkları kumaşlardan yün ipliklere, keçeden deniz kabuklarına kadar bazı eşyaları ücretsiz değiştiren kadınlar, her ayın ilk cumartesi günü bir araya gelip, yeni uygulamanın öncülüğünü yapıyor. Sosyal medya ortamında örgütlenen kadın üreticilere, Datça’da yaşayan yabancılardan da destek geldi.

Datçada kampanya başlatıldı Yabancı turist akın etti...

Türkiye’ye gelirken, beraberinde getirdikleri kıyafetten çeşitli kataloglara kadar pek çok eşyayı bedelsiz olarak pazara getiren Alman ve İngilizler, uygulamaya hayran kaldı.

Datçada kampanya başlatıldı Yabancı turist akın etti...

SENİN ÇÖPÜN, BENİM HAZİNEM

Proje koordinatörü Deniz Kırımsoy Denge (51), ’Senin çöpün, benim hazinem’ diyerek, yola çıktıklarını belirtip, "Datça’da, özellikle el işi ürünler yaparak, aile ekonomisine katkıda bulunan kadınlara destek olmak amacıyla bu projeyi başlattık.

Datçada kampanya başlatıldı Yabancı turist akın etti...

El emeği ürünler yaparken, birtakım malzemelere ihtiyaç oluyor. Evlerimizde hiç yararlanmadığımız, kıyıda, köşede atıl duran bazı eşyaların üretimde kullanabileceğini düşündük. Bu eşyaları ekonomiye kazandırmak istedik. Böylelikle daha az harcamayla farklı ürünlerin ortaya çıkması sağlanacak.

Datçada kampanya başlatıldı Yabancı turist akın etti...

Elimize geçen parçalardan var olmayan şeyleri yaratabilmek kaygısıyla hareket ediyoruz. İlk kez takas pazarı kuruldu. Her ayın ilk cumartesi günleri bu pazarı kurmayı planlıyoruz. Umarım katlanarak daha geniş kitlere ulaşırız" diye konuştu. 

Datçada kampanya başlatıldı Yabancı turist akın etti...


’Takas pazarı’na evinde kullanmadığı malzemeleri getiren Datçalı kadınlardan Emel Eratlı (56), "Mükemmel bir uygulama hayata geçiriliyor. Doğrusu değiş tokuşu, takası hep hayal ederdim. İlk kez gerçekleştirme olanağı bulduk. Evlerimizde işi yarayan malzemeler birinin ihtiyacını karşılarken, aynı zamanda evimizdeki fazla eşyalardan da kurtulmuş oluyoruz. Burada para alışverişi yapmıyoruz" dedi.

Datçada kampanya başlatıldı Yabancı turist akın etti...

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