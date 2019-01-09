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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
09.01.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

DASK tarafından düzenlenen yarışmaya 28 ilden 75 başvuru geldi

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DASK tarafından düzenlenen yarışmaya 28 ilden 75 başvuru geldi

Türkiye’de depreme dayanıklı bina bilincini artırmak amacıyla Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından düzenlenen Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nın beşincisine Türkiye genelinde 28 ilden başvuru geldi.

DASK'tan yapılan açıklamaya göre, inşaat mühendisliği öğrencilerine depreme dayanıklı yüksek bina tasarımı, analizi ve model yapımı aşamalarında çalışma fırsatı sunmak ve depreme dayanıklı bina bilincini artırmak için DASK tarafından düzenlenen ve beşinci yılına giren Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nın ön kayıt dönemi sona erdi. Türkiye genelinde 28 ilden başvurunun geldiği yarışmaya, 47 üniversiteden 75 takım kayıt yaptırdı.

Yarışmaya başvuranlar arasında 24 takım ön elemeyi geçerken, elemeyi geçen inşaat mühendisleri ve mimar adayları, DASK’ın göndereceği malzemelerle teknik şartnameye uygun bir şekilde bina maketi hazırlayacak. Son aşamada 7 ila 9 Nisan tarihleri arasında İstanbul Osmanlı Arşivleri’nde düzenlenecek yarışma finalinde, bina maketlerinin şartnameye uygunlukları ve depremi simüle eden sarsma masası üzerindeki performansları değerlendirilecek.

YARIŞMADA DERECEYE GİREN ÜNİVERSİTELER ÖDÜLLENDİRİLECEK

Kuvvetli yer hareketlerinden herhangi birinde yıkılmayan binalar arasından değişik parametrelerle değerlendirilerek belirlenecek en başarılı tasarım ve uygulamayı yapan takım yarışmanın birincisi olacak. Yarışmada dereceye giren ilk üç takımın yanı sıra en iyi mimari, en iyi deprem performansı, en iyi sunum ve iletişim becerisi ile yarışma ruhuna sahip takımlar da ödüllendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DASK Koordinatörü İsmet Güngör, şunları kaydetti:

"Bu yıl beşincisini düzenleyeceğimiz yarışmamızın gördüğü ilgiden son derece memnunuz. Tüm başvurular, proje ön şartnamesinde belirtilen içerik doğrultusunda, jüri ve teknik danışma kurulu tarafından titizlikle değerlendirildi ve finalist takımlar, bu değerlendirme sonucunda belirlendi. Başvuruda bulunan tüm takımlara ve onlara yol gösteren değerli hocalarımıza teşekkür ederken, tüm yarışmacı takımlara şimdiden başarılar diliyorum. Ayrıca DASK olarak, ön elemeden geçemeyen takımlara da akademik hayatlarında başarılar diliyor ve bir sonraki yarışmamıza başvurularını mutlaka beklediğimizi belirtmek istiyorum."

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