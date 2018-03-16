Dash en büyükler listesine girdi

Toplam 9,386 adet piyasada işlem gören 1,564 adet sanal para biriminin işlem gördüğü piyasanın belirleyicisi Bitcoindeki artış eğilimi sürüyor. Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.06 artışla 8 bin 255 dolardan işlem görürken, 139 milyar 705 milyon dolarile piyasanın en yüksek hacimli sanal para birimi Bitcoin piyasanın yüzde 42.6sını oluşturdu.

Bitcoinde gözlemlenen artışın ardından en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi listesinden Ripple, Cardano, NEO ve EOS düşerken, Monero yüzde 3.54lük bir düşüşle 11inci sıraya geriledi. Moneronun en yüksek hacimli ilk 10 sanal para birimi listesindeki yerini ise son 24 saatte yüzde 0.76lık bir artış gösteren Dash aldı.

Gözlemlenen düşüşün de etkisiyle piyasa hacmi 328 milyar 212 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 14 milyar 323 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 2.06,

* Ethereum yüzde 1.03,

- Bitcoin Cash yüzde 0.15,

- Litecoin yüzde 0.92,

- Stellar yüzde 0.20

- Dash 0.76 artarken,

- Ripple yüzde 0.63,

- Cardano yüzde 1.62,

- NEO yüzde 1.56,

- EOS yüzde 0.94 düştü.