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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
04.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Daralmaya karşı kampanya freni!

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
Daralmaya karşı kampanya freni!

Uzun bayram tatiline rağmen otomotiv sektörü için ağustos performansı yüzde 66 küçülen temmuza göre beklentilerin üstünde gerçekleşti. Markaların özellikle ikinci yarı devreye soktuğu kampanyaların etkisiyle ağustosta toplam satışlar yüzde 24 düşerek 26 bin 246 adet olarak gerçekleşti. Ağustosta hem otomobil hem toplam satışlarda zirve Volkswagen’in oldu.

TEMMUZ ayında Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışlarının yüzde 66 düşmesi sonrası, ağustos ayına da benzer beklentilerle girildi. Uzun bayram tatilinin de ağustos ayına denk gelmesi sonucu ilk 15 günde satışlar temmuz ayının bile gerisinde kaldı. Ancak bazı markaların ağustosun ikinci yarısında maliyetleri üstlenip ‘ÖTV bizden’, ‘Sıfır faiz’ gibi agresif kampanyaları devreye sokmasıyla satışlar 20-25 bin adetlik beklentilerin bile üstünde gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) raporuna göre 2019 yılı ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 26 bin 246 adet olarak gerçekleşti. 34 bin 346 adet olan 2018 yılı ağustos ayına göre otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 23.58 oranında azaldı.

Daralmaya karşı kampanya freni

Bu sonuç kimseyi yanıltmasın çünkü Ağustos 2018’de 34 bin 346 adetlik satış gerçekleşmiş ve pazar 2017’e göre yüzde 53 düşmüştü. Eğer Ağustos 2019’u 2017 ile kıyaslarsak ki doğru olan bu, daralma yüzde 65’i aşıyor. ODD raporuna göre ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.14 azalıp 21 bin 544 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 36.2 azalarak 4 bin 702 adede geriledi.

Daralmaya karşı kampanya freni

8 AYLIK KAYIP % 46

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2019 yılı ilk sekiz ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 45.66 azalarak 239 bin 317 adede geriledi. 2018 yılı ilk sekiz ayında 440 bin 428 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Otomobil satışları, 2019 yılı ilk sekiz ayında geçen yıla göre yüzde 43.94 oranında azalarak 193 bin 320 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 344 bin 870 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı ise 8 ayda geçen seneye göre yüzde 51.86 azalarak 45 bin 997 adede indi. 2018 yılı aynı dönemde 95.558 adet satış gerçekleşmişti. Sektörün yıl sonu beklentisi ise 350-400 bin adet arasında değişiyor. Bu da yüzde 35 daralan 2018’e göre en az yüzde 40-45 arasında bir daralmayı işaret ediyor.

TOPLAM SATIŞLARDA İLK 10 MARKA (OCAK-AĞUSTOS)

FIat 36.551

Renault 35.494

VW 24.379

Ford 22.411

Toyota 13.923

Peugeot 13.776

HyundaI 12.830

Honda 10.633

DacIa 8.987

Mercedes 8.512

 

VW’NİN ZİRVE KEYFİ

OTOMOBİL satışlarındaki daralma ağustosta yüzde 20’ye kadar inerken, bunda Volkswagen ve Fiat’ın etkisi kendini gösterdi. 3 bin 381 adetlik otomobil satışıyla Vokswagen ağustosta zirveye çıkarken satışlarını geçtiğimiz yıla göre yüzde 31 artırdı. Bunda da 1885 adetlik Passat satışı etkili oldu. Volkswagen ağustos ayında 641 adet hafif ticari araç satışıyla 3. olurken, toplam satışlarda ise 4 bin 22 adet ile yine zirvede yer aldı. Volkswagen Binek Genel Müdürü Gino Bottaro, ağustos ayındaki liderlikleri için şu yorumu yaptı: “Pazar çok sığ. Böyle ufak farklar ciddi pazar payı artışı sağlıyor. Umarım devam ettirebiliriz. Açıkçası ağustos ayında çok da agresif bir kampanya yapmadık.” Ağustos ayında otomobil satışlarında
3. sırada yer alan Fiat’ın ise satışlarını geçtiğimiz yıla göre yüzde 41 arttığı görülüyor. Bunda da kuşkusuz Bursa’da üretilen Egea modelinin 2 bin 190 adetlik satışı etkili olmuş. Egea ağustos ayında en çok satılan model olurken, Passat ikinci sırada yer alıyor.

 

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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