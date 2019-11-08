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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY
08.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Dar gelirliye konut müjdesi

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Dar gelirliye konut müjdesi

TOKİ’nin de içinde yer alacağı her yıl 100 bin dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapacak modelin finansman altyapısı tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak, “Türkiye’de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranı ile kira hatta kiradan daha ucuz bir maliyetle dar gelirli vatandaşlarımız ev sahibi olabilecek. Modelin tüm ayrıntılarını bu ay bitmeden Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak” diye konuştu.

DAR gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak model Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklandı. Her yıl 100 bin vatandaşın ev sahibi olabileceği modelin finansman altyapısının tamamlandığını ifade eden Bakan Albayrak, şartların bu ay bitmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi. Samsun ve Ordu’da ‘İş Dünyası ile Buluşma Toplantılarına katılan Bakan Albayrak, ekonomideki tüm kazanımları toplumun tüm kesimlerine yansıtma iradesini her seferinde ifade ettiklerini belirtti. Albayrak, “Geçen hafta istihdam odaklı kredi paketinin ve kurumsal faizlerdeki indirimlerin müjdesini Malatya’da vermiştik. Bu hafta da özellikle dar gelirli vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak bir modelin finansman altyapısını tamamladık. 20 yıl vadeyle bugüne kadar Türkiye’de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranı ile kira hatta kiradan daha ucuz bir maliyetle bu gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak finansal altyapıyı tamamladık. Bakanlarımızla görüştük, ilgili kurumlarımızla görüştük, işin finansal altyapısı tamamlandı, çalışmalar devam ediyor. TOKİ’nin de içinde yer alacağı ve her yıl en az 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacak bu modelin tüm ayrıntılarını; evlerin modellerini, şehirleri, şartlarını inşallah bu ay bitmeden Sayın Cumhurbaşkanı’mızın önderliğinde özel bir programla vatandaşlarımıza detaylarını anlatacağız. Şükürler olsun, bu manada sosyal adalet notasında, sektörler, yan sektörler noktasında bu önemli adımı başlatıyoruz. İnşallah çok daha güçlü adımlarla çok daha güzel müjdeleri önümüzdeki dönemde vereceğiz” diye konuştu.

HER YOLU DENEDİLER

Türkiye’nin yaklaşık 6 yıldır çok yoğun kuşatma planı ile mücadele ettiğini söyleyen Albayrak, “Gezi, 17-25, çukur eylemleri, sözde kanton girişimleri, DEAŞ, PKK, FETÖ, 15 Temmuz hain darbe girişimi. Hiçbirinin amacı ekonomide yaşadığımız saldırıların, tehditlerin taşıdığı amaçtan farklı değildi. Hiçbiri birbirinden bağımsız değildi. Hepsinin esas amacı, milletimizin birliğine kastederek ülkemizin bekasını yıkmaktı. Şükürler olsun, hepsi de milletimizin desteği ile kenetlenmesiyle bertaraf edildi. En son ekonomideki bu saldırıların, tehditlerin dozunu çıkarabilecekleri en üst düzeye çıkararak, son 15 ayda yaşadığımız bütün bu süreçlerde, şu son 15 ay hep birlikte yaşadık. Ülkemizi kur, faiz, enflasyon sarmalına almak için her yolu denediler. Son 1 yılı aşkın bu sürede 3 büyük kur atağı yaşadık. Birileri kuru çıkarabildikleri yere kadar çıkarıp, sonucunda enflasyonu kontrol edilemez noktaya getirmek için çaba sarf ettiler. Ülkemizi de altından kalkılamayacak faiz yükü ile çökerteceklerini zannettiler. Şükürler olsun, tüm bu süreçlerde tüm kurumlarımızla güçlü refleks gösterdik” ifadelerini kullandı.

Yeni açılan şirket sayısının son üç yılın en yüksek eylül ayı rakamına ulaşıldığını belirten Bakan Albayrak, “4A kapsamındaki toplam sigortalı işe başlayan insan sayısında eylül ayı itibarıyla 431 bin kişilik bir artış gerçekleşti. Bu son 10 yılın, 2017 Mart ayındaki 505 bin kişiden sonra en yüksek istihdam artışını eylül ayı itibarıyla ortaya koyuyor. İstihdam noktasında iyi neticeler almaya başladık” dedi.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE GEVŞEME YOK

ENFLASYON ile mücadele başta olmak üzere her alanda en ufak gevşemeye izin vermeyeceklerini vurgulayan Bakan Berat Albayrak, “’Ekonomiyi durdurma’ böyle bir şey yok. Üreticimize vereceğimiz destekle üretim hedeflerimizle arzı güçlendirerek, üretimi artırarak, sanayicimize, üreticimize rekabet gücü sağlayarak, eş güdümlü bir şekilde enflasyonda hedeflerimize ulaşacağız. Birilerine kalsa Türkiye, bu yıl yüzde 3 küçülecekti, yüzde 18- 19 işsizlik olacaktı, krize girecektik. Şükürler olsun, Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde buna izin vermedik” diye konuştu.

YILI İYİ ŞEKİLDE TAMAMLAYACAĞIZ

EKONOMİK aktiviteye ilişkin önemli göstergelerin başında gelen Satın Alma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) 2018 Eylül’de 42.7 seviyesinden 1 yıl sonra 50 eşik değerine ulaştığını kaydeden Albayrak, “1 yıl önce ekimde 75.2 seviyesindeki ekonomik güven endeksi, bu yılın ekim ayında yaklaşık yüzde 20 artarak 89.8 oldu. Eylül ayında yeni açılan şirket sayısı 7 bin 805 ile son üç yılın içindeki en yüksek rakamına ulaştı” dedi.

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