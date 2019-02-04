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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA
04.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Dar gelirli ‘Z kuşağı’na girişimci kredisi

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Dar gelirli ‘Z kuşağı’na girişimci kredisi

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA), 18-35 yaş aralığındaki dar gelirli genç ve kadın girişimcilere 30 bin liraya kadar mikro işletme kredisi verecek.

TİSVA ile KOSGEB, yoksul kadınlara küçük sermaye veren Türkiye Grameen Mikrofinans Programı’ndan (TGMP) destek alan “Z kuşağı” genç ve kadın girişimcilere kredi vermeye hazırlanıyor. Genç ve Kadın Girişimci Kredisi ile işsizliğin olumsuzluklarından kurtulmak için “Z kuşağı” gençleri ve kadınları güçlendirecek fırsatlar oluşturulacak. Gerekli olan fonun bir kısmı “Z kuşağı” genç ve kadın girişimci tarafından sağlanırken, diğer kısmı ise Sosyal İşletmecilik Fonu’ndan sağlanacak.

ÜST LİMİT 30 BİN LİRA

Kredi miktarı, yapılacak olan işin özelliği ve proje teklifine bağlı olarak belirlenecek. Başlangıçta en fazla 10 bin lira olacak kredinin miktarı 30 bin liraya kadar çıkacak. Genç ve kadın girişimcilerin kredi alabilmesi için mutlaka sermayeye katkı sağlaması gerekecek. Kredinin verilmesi için gelir getirici bir işin kurulması gerekecek. Geçmişte yoksul kadınlara verilen mikrogirişim kredisinden yararlanan annelerin çocuklarına öncelik verilecek. Ancak söz konusu kredi, her genç ve kadın işsiz vatandaş için de geçerli olacak. Projeden 18-35 yaş aralığındaki yoksul kadın ve gençler yararlanabilecek. Yatırım projesi için risk faktörleri, hammadde kullanılabilirliği ve pazarlama stratejisi gibi projenin çeşitli yönlerinin ana hatlarıyla açıklanması gerekecek. Z kuşağı genç ve kadın girişimcinin iş projesinin tam mülkiyetini alabilmesi için yakın izleme ve denetleme TGMP tarafından yapılacak. Krediden yararlanmak için verilecek proje teklifinde; kredinin kullanılma amaçları, süresi, geri ödeme takvimi, detaylı harcama tabloları oluşturulacak.

YÜZDE 9 KADIN İŞVEREN

TÜİK verilerine göre Türkiye’de her 100 kişiden sadece 5’i işveren konumunda bulunuyor. İstatistiklere göre, toplam istihdam içinde işverenlerin payı yüzde 4.6 olurken, kadın işverenlerin oranı ise yüzde 9’a ulaştı.

 

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